Ликсутов: на форуме в ОЭЗ Москвы обсудили развитие мобильности города

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. На площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва" прошел форум "Новая городская мобильность", на котором обсудили тенденции в развитии электротранспорта, зарядной инфраструктуры, управления пассажиропотоками и обменялись эффективными кейсами в транспортной отрасли, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Форум организован совместно с фондом "Транспортные инновации Москвы" и "Консорциумом МТК". Программа включала панельную дискуссию, экспертную и инвестиционную сессии, презентации практических разработок. Участниками делового мероприятия стали представители органов власти, инвесторов, отраслевых компаний.

"Москва является ведущим центром для тестирования и внедрения инновационных технологий в транспортную инфраструктуру. Более 760 столичных предприятий изготавливают передовые решения для отрасли: электронику и приборы для автомобилей, поездов, грузовой техники, дорожной инфраструктуры. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина на базе столичной ОЭЗ сформирован межотраслевой кластер электромобилестроения, объединяющий 64 компании", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Он добавил, что это позволяет создавать новые рабочие места, укреплять экспортный потенциал и привлекать инвесторов, готовых развивать проекты в Москве.

Так, в ОЭЗ Москвы предприятия выпускают широкий перечень изделий для транспортной отрасли: от литий-ионных аккумуляторов и композитных элементов кузова до систем накопления энергии и инновационного досмотрового оборудования.

Например, компания НТЦ "Приводная Техника" занимается производством современных электроприводов для транспорта: гольф-каров, легковых автомобилей и небольших коммерческих средств передвижения.

Другое предприятие "РЭНЕРА" специализируется на производстве литий-ионных батарей и систем накопления энергии. Таким образом, продукция компании находит применение в спецтехнике, аэропортовой инфраструктуре и электротранспорте, в том числе поставки накопителей для электробусов в рамках заключенных с правительством Москвы офсетных контрактов.

Еще один производитель - "Нанотехнологический центр композитов" - выпускает изделия на основе новых материалов. Например, композитные лотки, дорожные плиты, которые используются на мостах и путепроводах. Перильные ограждения применяются для безопасности пешеходных зон вдоль проезжей части.