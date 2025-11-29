Рейтинг@Mail.ru
Кудерметова продолжит выступать в паре с Мертенс
Теннис
 
14:07 29.11.2025
Кудерметова продолжит выступать в паре с Мертенс
Кудерметова продолжит выступать в паре с Мертенс - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Кудерметова продолжит выступать в паре с Мертенс
Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что в следующем сезоне продолжит выступать в паре с бельгийкой Элизе Мертенс. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
теннис
спорт
санкт-петербург
вероника кудерметова
элиз мертенс
спорт, санкт-петербург, вероника кудерметова, элиз мертенс
Теннис, Спорт, Санкт-Петербург, Вероника Кудерметова, Элиз Мертенс
Кудерметова продолжит выступать в паре с Мертенс

Кудерметова в следующем сезоне продолжит выступать в паре с Мертенс

© Фото : twitterВероника Кудерметова и Элизе Мертенс
Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : twitter
Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что в следующем сезоне продолжит выступать в паре с бельгийкой Элизе Мертенс.
В конце сезона-2025 Кудерметова и Мертенс стали победителями парного итогового турнира года.
"Договоренность такая есть, можно сказать, договор подписан", - сказала Кудерметова на пресс-конференции, отвечая на вопрос, продолжит ли она выступать в паре с Мертенс в следующем сезоне.
В субботу-воскресенье в Санкт-Петербурге проходит показательный турнир "Трофеи Северной Пальмиры", Кудерметова принимает в нем участие. "Безусловно, это польза, очень здорово, что в период подготовки есть возможность поиграть с теми игроками, с которыми будешь сталкиваться по ходу сезона, - отметила Кудерметова, говоря о том, как она воспринимает эти соревнования. - Турнир показательный, поэтому хотим сделать его интереснее, но девочки никогда не умеют делать шоу, мы такие сконцентрированные и сосредоточенные".
Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Стало известно, сколько заработала Кудерметова на итоговом турнире WTA
8 ноября, 19:17
 
ТеннисСпортСанкт-ПетербургВероника КудерметоваЭлиз Мертенс
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
