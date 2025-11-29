Один из трех причалов КТК получил значительные повреждения при атаке ВСУ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Один из трех причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получил серьезные повреждения при ударе ВСУ, сообщили в компании.
"В 04:06 (мск) в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2", — говорится в релизе.
Дальнейшая эксплуатация выносного причала невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет, по предварительным данным, нефть не попала в Черное море. Танкеры отвели за пределы акватории КТК.
«
"Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА", — добавили в компании.
Трубопроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где продукцию отгружают на танкеры через морской терминал КТК.
Британские спецслужбы спланировали удары по КТК, заявил Бортников
16 октября, 09:15
Атаки ВСУ на объекты консорциума
Предыдущий налет дронов произошел во вторник, тогда получил повреждения административный корпус нефтяного терминала КТК под Новороссийском, никто не пострадал. Отгрузку нефти возобновили в среду в 00:00 мск.
В конце сентября противник ударил по офису консорциума в центре города, два работника получили ранения. В середине февраля крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани атаковали семь БПЛА.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия видит подрывные действия Киева в отношении работы международного совместного предприятия. Он назвал удары по мирной энергической инфраструктуре террористическими.