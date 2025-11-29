Рейтинг@Mail.ru
Один из трех причалов КТК получил значительные повреждения при атаке ВСУ - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 29.11.2025 (обновлено: 17:42 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/ktk-2058584855.html
Один из трех причалов КТК получил значительные повреждения при атаке ВСУ
Один из трех причалов КТК получил значительные повреждения при атаке ВСУ - РИА Новости, 29.11.2025
Один из трех причалов КТК получил значительные повреждения при атаке ВСУ
Один из трех причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получил серьезные повреждения при ударе ВСУ, сообщили в компании. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T11:40:00+03:00
2025-11-29T17:42:00+03:00
экономика
казахстан
черное море
россия
вооруженные силы украины
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_043d3bca7e9ed20277c512bdd954035f.jpg
https://ria.ru/20250618/ukraina-2023633194.html
https://ria.ru/20251016/spetssluzhby-2048537482.html
https://ria.ru/20250602/kazakhstan-2020486520.html
казахстан
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_186b6d650721895816a03fed81f8ed66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, казахстан, черное море, россия, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Экономика, Казахстан, Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков

Один из трех причалов КТК получил значительные повреждения при атаке ВСУ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Порт Новороссийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Один из трех причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получил серьезные повреждения при ударе ВСУ, сообщили в компании.
"В 04:06 (мск) в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2", — говорится в релизе.
Нефтеперекачивающая станция - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
КТК инициировал подачу иска в международный суд против Украины
18 июня, 17:05
Дальнейшая эксплуатация выносного причала невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет, по предварительным данным, нефть не попала в Черное море. Танкеры отвели за пределы акватории КТК.
«

"Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА", — добавили в компании.

Трубопроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где продукцию отгружают на танкеры через морской терминал КТК.

Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Британские спецслужбы спланировали удары по КТК, заявил Бортников
16 октября, 09:15

Атаки ВСУ на объекты консорциума

Предыдущий налет дронов произошел во вторник, тогда получил повреждения административный корпус нефтяного терминала КТК под Новороссийском, никто не пострадал. Отгрузку нефти возобновили в среду в 00:00 мск.
В конце сентября противник ударил по офису консорциума в центре города, два работника получили ранения. В середине февраля крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани атаковали семь БПЛА.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия видит подрывные действия Киева в отношении работы международного совместного предприятия. Он назвал удары по мирной энергической инфраструктуре террористическими.
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Астана не получила ответ от Киева по атаке дронов на КТК
2 июня, 16:06
 
ЭкономикаКазахстанЧерное мореРоссияВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала