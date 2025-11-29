Рейтинг@Mail.ru
Персонал и подрядчики не пострадали при атаке ВСУ на нефтетерминал КТК
11:51 29.11.2025 (обновлено: 12:43 29.11.2025)
Персонал и подрядчики не пострадали при атаке ВСУ на нефтетерминал КТК
2025
черное море, происшествия, россия
Черное море, Происшествия, Россия
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пострадавших среди персонала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и подрядчиков в результате атаки на нефтетерминал нет, предварительно, попадания нефти в Черное море не произошло, сообщила компания.
Ранее в субботу консорциум передал, что один из трех выносных причалов получил значительные повреждения в результате атаки.
"Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется… В момент взрыва ВПУ (выносного причального устройства - ред.) системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло", - говорится в сообщении.
Как отметили в КТК, на данный момент проводится отбор проб морской воды в Чёрном море, ведется экологический мониторинг, действует план ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Один из трех причалов КТК получил значительные повреждения при атаке ВСУ
Черное мореПроисшествияРоссия
 
 
