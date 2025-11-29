Персонал и подрядчики не пострадали при атаке ВСУ на нефтетерминал КТК

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пострадавших среди персонала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и подрядчиков в результате атаки на нефтетерминал нет, предварительно, попадания нефти в Черное море не произошло, сообщила компания.

Ранее в субботу консорциум передал, что один из трех выносных причалов получил значительные повреждения в результате атаки.

"Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется… В момент взрыва ВПУ (выносного причального устройства - ред.) системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло", - говорится в сообщении.

Как отметили в КТК, на данный момент проводится отбор проб морской воды в Чёрном море, ведется экологический мониторинг, действует план ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.