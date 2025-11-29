https://ria.ru/20251129/konsortsium-2058586776.html
Персонал и подрядчики не пострадали при атаке ВСУ на нефтетерминал КТК
Персонал и подрядчики не пострадали при атаке ВСУ на нефтетерминал КТК
Персонал и подрядчики не пострадали при атаке ВСУ на нефтетерминал КТК
Пострадавших среди персонала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и подрядчиков в результате атаки на нефтетерминал нет, предварительно, попадания...
Персонал и подрядчики не пострадали при атаке ВСУ на нефтетерминал КТК
КТК: пострадавших среди персонала и подрядчиков при атаке ВСУ нет
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пострадавших среди персонала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и подрядчиков в результате атаки на нефтетерминал нет, предварительно, попадания нефти в Черное море не произошло, сообщила компания.
Ранее в субботу консорциум передал, что один из трех выносных причалов получил значительные повреждения в результате атаки.
"Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется… В момент взрыва ВПУ (выносного причального устройства - ред.) системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно, попадания нефти в акваторию Черного моря
не произошло", - говорится в сообщении.
Как отметили в КТК, на данный момент проводится отбор проб морской воды в Чёрном море, ведется экологический мониторинг, действует план ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана
, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ
(через "Транснефть
"), Казахстан (через "Казмунайгаз
"), структуры Chevron
, "Лукойла
", ExxonMobil
, СП "Роснефти
" и Shell
.