В Химках провели встречу с многодетными мамами города

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В преддверии Дня матери в Химках провели встречу с многодетными мамами городского округа, сообщает пресс-служба местной администрации.

Женщины поговорили о детях, работе и деловых проектах.

На встрече собрались многодетные мамы, которые успевают не только вкладывать душу в воспитание детей, но и принимают участие в масштабных проектах, прославляют округ далеко за его пределами. Так, например, Светлана Порскова, победительница регионального конкурса "Имя её — Мама" рассказала о своем участии в масштабном проекте. Мама пятерых детей, она не только заботится о семье, но и поддерживает других женщин.

"День матери — прекрасный повод выразить признательность и уважение женщинам, которые дарят тепло и заботу своим детям. Вместе с Мариной Табуновой, начальником окружного управления социального развития городских округов Долгопрудный, Лобня и Химки, мы пообщались с замечательными мамами, узнали об их опыте и трудностях, а также порадовались их успехам", — отметила глава городского округа Елена Землякова.

Еще одна химчанка, Наталья Титова, воспитывает не только родных детей, но и приёмных. Ее семья носит особый статус — ресурсная. Это значит, что она готова взять на время под свое крыло ребенка, который попал в сложную жизненную ситуацию.