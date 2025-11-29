В Пезаро вокруг статуи Паваротти построили каток

РИМ, 29 ноя - РИА Новости. Городской каток в итальянском Пезаро построили вокруг статуи великого тенора Лучано Паваротти, мэр города извинился перед семьей маэстро, пишут местные СМИ.

Паваротти был очень привязан к Пезаро, где купил виллу с видом на море, которая стала местом его творческого уединения. Памятник певцу местные власти открыли в прошлом году.

На опубликованных фотографиях бронзовый Паваротти, который стоит на одной из площадей города в центральной области Марке , выглядит погруженным в конструкцию будущего катка по колено, чему способствует отсутствие у статуи какого-нибудь постамента.

Как пишет местное издание Resto del Carlino , строительство катка вокруг статуи вызвало возмущение вдовы Николетты Мантовани. "Мне жаль, что мэрия допустила подобное, ведь на кону имидж Лучано и уважение к нему", - заявила она.

После критики Мантовани, отмечает агентство LaPresse, на памятнике появилось анонимное обращение к ней. Его автор написал, что Паваротти был бы рад оказаться посреди веселящихся детей. Волну полемики попытался обуздать мэр Пезаро Андреа Бьянкани, который в соцсетях запустил хэштэг с призывом отбивать памятнику "пять" на катке, встретив критику пользователей.

Впоследствии Бьянкани принес извинения за ситуацию, объяснив нелепую конструкцию техническим просчетом. Как пишет агентство Dire, мэр подчеркнул, что городские власти не имели намерения оскорбить Паваротти и его память.