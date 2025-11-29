Рейтинг@Mail.ru
01:50 29.11.2025
В Пезаро вокруг статуи Паваротти построили каток
В Пезаро вокруг статуи Паваротти построили каток
Городской каток в итальянском Пезаро построили вокруг статуи великого тенора Лучано Паваротти, мэр города извинился перед семьей маэстро, пишут местные СМИ. РИА Новости, 29.11.2025
в мире
марке
лучано паваротти
марке
в мире, марке, лучано паваротти
В мире, Марке, Лучано Паваротти
В Пезаро вокруг статуи Паваротти построили каток

Мэр Пезаро извинился за строительства катка вокруг статуи Паваротти

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИтальянский тенор Лучано Паваротти
Итальянский тенор Лучано Паваротти - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Итальянский тенор Лучано Паваротти. Архивное фото
РИМ, 29 ноя - РИА Новости. Городской каток в итальянском Пезаро построили вокруг статуи великого тенора Лучано Паваротти, мэр города извинился перед семьей маэстро, пишут местные СМИ.
Паваротти был очень привязан к Пезаро, где купил виллу с видом на море, которая стала местом его творческого уединения. Памятник певцу местные власти открыли в прошлом году.
Министр по делам предприятий и продукции Сделано в Италии Адольфо Урсо с женой Ольгой Сохненко - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Итальянский министр извинился за поведение жены-украинки в аэропорту
16 июля, 15:28
На опубликованных фотографиях бронзовый Паваротти, который стоит на одной из площадей города в центральной области Марке, выглядит погруженным в конструкцию будущего катка по колено, чему способствует отсутствие у статуи какого-нибудь постамента.
Как пишет местное издание Resto del Carlino, строительство катка вокруг статуи вызвало возмущение вдовы Николетты Мантовани. "Мне жаль, что мэрия допустила подобное, ведь на кону имидж Лучано и уважение к нему", - заявила она.
После критики Мантовани, отмечает агентство LaPresse, на памятнике появилось анонимное обращение к ней. Его автор написал, что Паваротти был бы рад оказаться посреди веселящихся детей. Волну полемики попытался обуздать мэр Пезаро Андреа Бьянкани, который в соцсетях запустил хэштэг с призывом отбивать памятнику "пять" на катке, встретив критику пользователей.
Впоследствии Бьянкани принес извинения за ситуацию, объяснив нелепую конструкцию техническим просчетом. Как пишет агентство Dire, мэр подчеркнул, что городские власти не имели намерения оскорбить Паваротти и его память.
По словам мэра, при монтаже конструкции выяснилось, что параметры площадки не позволили избежать включения памятника в периметр катка, а временный демонтаж статуи также оказался невозможным. Бьянкани заключил, что подобная конструкция была вынужденным решением, и пообещал учесть ошибки при планировании мероприятий на следующий год.
Лучано Паваротти во время концерта в Модене - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Великий тенор, который любил Россию: интересные истории о Лучано Паваротти
12 октября, 08:00
 
