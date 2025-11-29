Власти Грузии призвал Швейцарию следить за своей конституцией

ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал Швейцарию следить за своей конституцией, вместо того, чтобы критиковать грузинскую сторону.
Ровно год назад премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. С тех пор антиправительственные акции протеста проходят ежедневно, однако в последнее время они стали более малочисленными из-за введенных властями строгих законов о правилах проведения манифестаций.
В пятницу посольство Швейцарии в Грузии опубликовало баннер, на котором написано: "Конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Евросоюз и Организацию Североатлантического договора. Конституция Грузии, статья 78".
"После Великобритании, вышедшей из Евросоюза, теперь уже и Швейцария, которая никогда не входила в ЕС, обеспокоилась евроинтеграцией. Давайте пусть каждый следит за своей конституцией", - написал Папуашвили на своей странице в Facebook*, комментируя баннер посольства.
