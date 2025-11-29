Рейтинг@Mail.ru
Власти Грузии призвал Швейцарию следить за своей конституцией - РИА Новости, 29.11.2025
02:18 29.11.2025
Власти Грузии призвал Швейцарию следить за своей конституцией
Власти Грузии призвал Швейцарию следить за своей конституцией - РИА Новости, 29.11.2025
Власти Грузии призвал Швейцарию следить за своей конституцией
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал Швейцарию следить за своей конституцией, вместо того, чтобы критиковать грузинскую сторону. РИА Новости, 29.11.2025
в мире
грузия
швейцария
великобритания
ираклий кобахидзе
евросоюз
грузия
швейцария
великобритания
в мире, грузия, швейцария, великобритания, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Швейцария, Великобритания, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Власти Грузии призвал Швейцарию следить за своей конституцией

Шалва Папуашвили призвал Швейцарию следить за своей конституцией

Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал Швейцарию следить за своей конституцией, вместо того, чтобы критиковать грузинскую сторону.
Ровно год назад премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. С тех пор антиправительственные акции протеста проходят ежедневно, однако в последнее время они стали более малочисленными из-за введенных властями строгих законов о правилах проведения манифестаций.
В пятницу посольство Швейцарии в Грузии опубликовало баннер, на котором написано: "Конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Евросоюз и Организацию Североатлантического договора. Конституция Грузии, статья 78".
"После Великобритании, вышедшей из Евросоюза, теперь уже и Швейцария, которая никогда не входила в ЕС, обеспокоилась евроинтеграцией. Давайте пусть каждый следит за своей конституцией", - написал Папуашвили на своей странице в Facebook*, комментируя баннер посольства.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреГрузияШвейцарияВеликобританияИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала