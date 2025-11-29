Рейтинг@Mail.ru
09:09 29.11.2025
Православные смогут поклониться копью, которым пронзили тело Христа
Православные смогут поклониться копью, которым пронзили тело Христа
2025-11-29T09:09:00+03:00
2025-11-29T09:09:00+03:00
Православные смогут поклониться копью, которым пронзили тело Христа

Клирик Хананян: Православные в Армении смогут поклониться копью Лонгина

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Эчмиадзинский кафедральный собор
Эчмиадзинский кафедральный собор
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Эчмиадзинский кафедральный собор. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Православные в Армении смогут поклониться копью, которым римский воин Лонгин пронзил тело Христа на Голгофе, в Эчмиадзинском кафедральном соборе в воскресенье, рассказал РИА Новости священник Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (АЦЦ) Нерсес Хананян.
Христианскую реликвию – копье, которым был пронзен распятый Иисус Христос - по преданию, хранящуюся в духовном центре Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Эчмиадзине, внесут в воскресенье в Эчмиадзинский кафедральный собор во время праздничной литургии, реликвия останется в храме для поклонения верующих до вечера, сообщила ранее пресс-канцелярия ААЦ.
Работа полкового священника в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Мощи 17 святых и иконы привезли на фронт
4 ноября, 08:57
"Копье хранится в музее Святого Эчмиадзина в выставочной витрине, многочисленные паломники, туристы могут увидеть реликвию, но без возможности к ней приложиться. копье выносится в кафедральный храм Святого Эчмиадзина только по случаю праздника святых апостолов Фаддея и Варфоломея", - рассказал священник.
Клирик подчеркнул, что из Армении копье Лонгина никогда не вывозилось с момента принесения реликвии в страну апостолом Фаддеем в I веке.
"Вообще из Первопрестольного Эчмиадзина эту святыню выносили всего лишь раз, кажется в 2011 году в монастырь Сурб Гехард (Святого Копья) в котором оно хранилось ранее. Но страну копье не покидало", - рассказал священник Нарсес Хананян.
Святая Армянская апостольская церковь 29 ноября отмечает праздник святых апостолов Фаддея и Варфоломея – первых просветителей Армении. Этот день грамотой верховного патриарха и каталикоса всех армян Гарегина II также провозглашен днем обета Святого Гегарда (копья).
Копье Лонгина, или копье Судьбы, согласно Евангелию от Иоанна, представляет собой пику, которую римский воин Лонгин вонзил в подреберье Христа, распятого на кресте. Копье считается одной из величайших реликвий христианства. Cогласно преданию, копье Судьбы в середине I века привез в Армению апостол Фаддей. Оно веками хранилось в монастыре Айриванк, переименованном затем в Гегардаванк (Гегард - дословно "копье"), а затем было перевезено в Святой Эчмиадзин. Апостолы Фаддей и Варфоломей считаются первыми духовными просветителями Армении, принесшими в страну свет христианства.
Фрагмент иконы Введение во храм Пресвятой Богородицы из собрания Музея им. Андрея Рублева - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Музее Рублева представили икону XVI века
12 ноября, 13:48
 
АрменияИисус ХристосГарегин IIАрмянская апостольская церковь
 
 
