Православные смогут поклониться копью, которым пронзили тело Христа

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Православные в Армении смогут поклониться копью, которым римский воин Лонгин пронзил тело Христа на Голгофе, в Эчмиадзинском кафедральном соборе в воскресенье, рассказал РИА Новости священник Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (АЦЦ) Нерсес Хананян.

Христианскую реликвию – копье, которым был пронзен распятый Иисус Христос - по преданию, хранящуюся в духовном центре Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Эчмиадзине, внесут в воскресенье в Эчмиадзинский кафедральный собор во время праздничной литургии, реликвия останется в храме для поклонения верующих до вечера, сообщила ранее пресс-канцелярия ААЦ.

"Копье хранится в музее Святого Эчмиадзина в выставочной витрине, многочисленные паломники, туристы могут увидеть реликвию, но без возможности к ней приложиться. копье выносится в кафедральный храм Святого Эчмиадзина только по случаю праздника святых апостолов Фаддея и Варфоломея", - рассказал священник.

Клирик подчеркнул, что из Армении копье Лонгина никогда не вывозилось с момента принесения реликвии в страну апостолом Фаддеем в I веке.

"Вообще из Первопрестольного Эчмиадзина эту святыню выносили всего лишь раз, кажется в 2011 году в монастырь Сурб Гехард (Святого Копья) в котором оно хранилось ранее. Но страну копье не покидало", - рассказал священник Нарсес Хананян.

Святая Армянская апостольская церковь 29 ноября отмечает праздник святых апостолов Фаддея и Варфоломея – первых просветителей Армении. Этот день грамотой верховного патриарха и каталикоса всех армян Гарегина II также провозглашен днем обета Святого Гегарда (копья).