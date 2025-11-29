Полиция грозит применить водомет для разгона протестующих в Гисене

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Полиция грозит применить водомет для разгона группы лиц, блокирующих проезд по автомагистрали B49 в немецком Гисене, где в субботу проходит съезд новой молодежной организации оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает портал Полиция грозит применить водомет для разгона группы лиц, блокирующих проезд по автомагистрали B49 в немецком Гисене, где в субботу проходит съезд новой молодежной организации оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает портал Hessenschau

Учредительный съезд новой молодежной организации АдГ проходит в субботу в городе Гисен. В преддверии этого мероприятия со стороны левых политических сил Германии прозвучали угрозы к насилию в отношении участников съезда. В частности, альянс Widersetzen объявил о намерении блокировать подъездные пути к месту проведения мероприятия АдГ.

« "Как сообщила полиция, она намерена прорвать блокаду из примерно двух тысяч человек на автомагистрали B49. Группа не отреагировала на устные призывы освободить дорогу. Будет задействован водомет", - передает портал.

На момент утра субботы лишь около трети участников удалось прибыть на учредительный съезд. Причина заключается в том, что группы людей в районе Гисена массово блокируют дороги и автомагистрали. Полиция пытается устранить эти блокады. Как ожидается, для обеспечения порядка будет задействовано около 6 тысяч сотрудников полиции, в том числе конная полиция, а также водометы и беспилотники.

В центре города собирается, вероятно, самая крупная демонстрация, организуемая объединением немецких профсоюзов (DGB). В ней, как ожидается, примут участие около 30 тысяч человек. Некоторые демонстранты уже вышли на улицы с плакатами "Мы - нечто большее", "Мы - ваша нечистая совесть" и "Гисен за многообразное будущее". Пока демонстрация проходит мирно.

Как сообщил таблоид Bild со ссылкой на альянс Widersetzen, все основные подъезды к месту проведения съезда, выставочному центру Гисена, заблокированы

"Шестнадцать блокад отрезают АдГ путь к основанию новой молодежной организации", - заявили в альянсе. По их данным, более 15 тысяч протестующих вышли на улицы.

Ранее сообщалось, что учредительный съезд новой молодежной организации АдГ пройдет в Гисене в обстановке повышенной опасности из-за угроз и призывов к насилию со стороны политических оппонентов, в основном левого толка. Предполагается, что новая организация получит название "Поколение Германии" (Generation Deutschland), однако на съезде могут быть предложены и другие варианты.