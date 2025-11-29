Гарбузов: Москва заключила пятое соглашение о реализации МаИП

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Москва заключила пятое соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в рамках механизма торгов, так, в районе Соколиная Гора возведут промышленный технопарк площадью 2 тысячи квадратных метров, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Земельный участок для строительства инвестору предоставят по льготной арендной ставке – 1 рубль в год.

"На торгах город предлагает участникам аукциона земельные участки с уже проработанным проектом, который позволяет в кратчайшие сроки приступить к строительству. В районе Соколиная Гора победитель аукциона возведет промышленный технопарк площадью две тысячи квадратных метров, где смогут локализоваться предприятия легкой промышленности", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Так, в рамках торгов за право реализации промышленных МаИП Москва заключила уже пять соглашений, которые предполагают последующее оформление договоров аренды земельных участков по льготной ставке. В Новокосине, Некрасовке, Внукове, Молжаниновском районе и Соколиной Горе появятся новые современные производственные комплексы. Там смогут разместиться предприятия высокотехнологичных отраслей – легкой, электронной, целлюлозно-бумажной или строительной промышленности. Общая площадь индустриальных объектов составит около 35 тысяч квадратных метров.

Столица выставляет на торги разное недвижимое имущество, а витриной предложений города служит Инвестиционный портал Москвы. Организатором аукционов выступает столичный департамент по конкурентной политике.

Руководитель ведомства Кирилл Пуртов отметил, что за право реализации МаИП на улице Буракова боролись четыре претендента.

С 2024 года город проводит торги на право заключения соглашения о реализации масштабных инвестпроектов. Данный механизм позволяет расширить круг потенциальных инвесторов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Екатерина Соловьева добавила, что в рамках соглашения о реализации МаИП, заключенного по результатам открытых торгов, столица предоставила в аренду участок площадью более 2,9 тысячи квадратных метров на улице Буракова для строительства промышленного объекта в районе Соколиная Гора.

По ее словам, территория имеет рядом хорошую транспортную доступность – поблизости расположены шоссе Энтузиастов и Московский скоростной диаметр. Это существенно упростит логистику будущих производств.

Она добавила, что на данный момент выставлены на торги еще три объекта на право заключения соглашений для реализации аналогичных проектов в ТиНАО и Зеленограде. Для этих целей выделены участки площадью от 0,35 до 5,7 гектара.