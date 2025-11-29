Рейтинг@Mail.ru
"Ньюкасл" обыграл "Эвертон" в матче чемпионата Англии по футболу
22:38 29.11.2025
"Ньюкасл" обыграл "Эвертон" в матче чемпионата Англии по футболу
"Ньюкасл" обыграл "Эвертон" в матче чемпионата Англии по футболу
"Ньюкасл Юнайтед" обыграл "Эвертон" в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
"Ньюкасл" обыграл "Эвертон" в матче чемпионата Англии по футболу

Дубль Тшау помог "Ньюкаслу" обыграть "Эвертон" в матче АПЛ

Болельщики "Ньюкасл Юнайтед" на матче АПЛ. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Ньюкасл Юнайтед" обыграл "Эвертон" в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Ливерпуле, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, у которых дубль оформил Малик Тшау (1-я и 58-я минуты), по одному мячу забили Льюис Майли (25) и Ник Вольтемаде (45). В составе хозяев отличился Кирнан Дьюсбери-Холл (69).
"Ньюкасл" набрал 18 очков и вышел на 11-е место в турнирной таблице, "Эвертон" (18 очков) идет на 14-й позиции.
Английская премьер-лига (АПЛ)
29 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Эвертон
1 : 4
Ньюкасл
69‎’‎ • Кирнан Дьюсбери-Холл
(Джеймс Тарковски)
01‎’‎ • Малик Тьяу
(Льюис Майли)
25‎’‎ • Льюис Майли
(Дэн Берн)
45‎’‎ • Ник Вольтемаде
(Энтони Эланга)
58‎’‎ • Малик Тьяу
(Льюис Холл)
ФутболСпортАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Ник ВольтемадеКирнан Дьюсбери-ХоллНьюкасл ЮнайтедЭвертон
 
