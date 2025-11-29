https://ria.ru/20251129/futbol-2058663445.html
"Ньюкасл" обыграл "Эвертон" в матче чемпионата Англии по футболу
"Ньюкасл" обыграл "Эвертон" в матче чемпионата Англии по футболу - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
"Ньюкасл" обыграл "Эвертон" в матче чемпионата Англии по футболу
"Ньюкасл Юнайтед" обыграл "Эвертон" в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T22:38:00+03:00
2025-11-29T22:38:00+03:00
2025-11-29T22:38:00+03:00
футбол
спорт
английская премьер-лига (апл)
ник вольтемаде
кирнан дьюсбери-холл
ньюкасл юнайтед
эвертон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897280595_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c0e8b700e7e7af2a52cb79b31536e90.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897280595_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_94fb6fad79068f9712e668c92dc4afe4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, английская премьер-лига (апл), ник вольтемаде, кирнан дьюсбери-холл, ньюкасл юнайтед, эвертон
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Ник Вольтемаде, Кирнан Дьюсбери-Холл, Ньюкасл Юнайтед, Эвертон
"Ньюкасл" обыграл "Эвертон" в матче чемпионата Англии по футболу
Дубль Тшау помог "Ньюкаслу" обыграть "Эвертон" в матче АПЛ