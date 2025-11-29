МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Турецкое побережье уже много лет остается местом, где пересекаются самые разные туристические маршруты. Здесь соседствуют британцы, россияне, немцы, казахи, сербы, грузины, украинцы, латыши и представители множества других народов.
Но иногда одно неловкое слово оказывается способно открыть старые раны и вызвать вспышку обид, хранящихся десятилетиями. Что же задело туристов в речи турецкого экскурсовода?
Происшествие с Сиде
Фраза, произнесенная обычным экскурсоводом, оказалась для туристов из Литвы и Польши ударом по очень болезненному месту. Во время обхода достопримечательностей турецкий гид поприветствовал отдыхающих на русском.
© Pixabay / yusufk53Пляж Капуташ, Анталья
Реакция литовской пары была мгновенной: чувство удивления, смешанное с раздражением, стремительно переросло в публичное выражение протеста. Туристы из Польши поддержали возмущение, категорично заявив, что не желают слышать никакие ассоциации с русским миром и СССР.
Культурный конфликт
Чтобы понять, почему турецкий сервис так охотно и стабильно использует русский язык, достаточно пройтись по любому курортному району страны. Много лет Россия была одним из главных "поставщиков" туристов для Турции, миллионы людей ежегодно отдыхали в Анталье, Кемере, Сиде, Белеке.
© iStock.com / efiredСиде, Турция
Индустрия гостеприимства неизбежно подстраивалась под основной поток клиентов: вывески переводились, меню дублировались, гиды учили русскую речь как второй профессиональный навык.
И дело здесь совсем не в ностальгии по Советскому Союзу, а в чистой экономике: обслуживать гостей на языке, который они понимают, выгодно и разумно. Турецкие предприниматели всегда трезво смотрели на то, кто именно наполняет их гостиницы, а потому вопрос, почему официант, продавец или экскурсовод в Анталье говорит по-русски, имеет простой ответ — потому что так удобнее большинству отдыхающих.
Восточноевропейские туристы, путешествующие небольшими группами, редко становятся заметным сегментом рынка, и турецкий гид не обязан владеть литовским или польским языком и вряд ли будет изучать их из-за двух или трех путешественников.
Русский же язык универсален для регионов бывшего СССР и соседних стран, включая тех, кто давно выбрал другие политические ориентиры, но по-прежнему понимает русскоязычную речь лучше английской.
Политическое прошлое
Тем не менее вспышка возмущения туристов объясняется не лингвистикой. Фраза турецкого гида словно соединила две чувствительные точки — язык, который не хотят слышать, и историческую ассоциацию, от которой стараются уйти.
Для Литвы десятилетия в составе Советского Союза традиционно воспринимаются как период ограниченной самостоятельности, и любые напоминания об этом вызывают болезненное отторжение. Польша, хотя и не входила в состав СССР, была частью социалистического блока, что также оставило глубокий след в форме политических комплексов, идеологических споров и давних обид. Ну и, разумеется, современная западная повестка тоже сказалась.
© РИА Новости / Г. Шмитас | Перейти в медиабанкЦветной телевизор "Шилярис Ц-445Д". Домашний интерьер. Литовская ССР
Часть прибалтийских интернет-пользователей отнеслась к истории с ироничным восклицанием: нельзя требовать от турецкого гида знания литовского языка в стране, где отдыхают миллионы русскоязычных людей. Реальность индустрии туризма не подстраивается под политические настроения, она подстраивается под спрос. Для турецких отельеров русский язык — один из ключевых инструментов работы, и менять его ради нескольких недовольных туристов никто не станет.
Прибалтика и наследие советского периода
Современное восприятие прошлого в балтийских странах сформировано через призму политической риторики, где время нахождения в составе СССР трактуется исключительно как "оккупация". При этом в экономическом плане Латвия, Литва и Эстония были одними из самых развитых регионов Советского Союза, с высоким уровнем индустриализации, стабильной демографией и насыщенной научно-технической инфраструктурой.
© РИА Новости / Владимир Богатырев | Перейти в медиабанкЛатвийская ССР. Рижский автомобильный завод (РАФ)
После обретения независимости эти страны выбрали иной путь развития, ориентированный на европейские рынки. Однако переход оказался болезненным: многие предприятия были закрыты, промышленность сократилась, а значительная часть молодых людей эмигрировала в Западную Европу в поисках более высоких доходов.
Разрыв экономических связей с Россией также проявился и в энергетике. Падение экономической устойчивости после прекращения сотрудничества с восточным соседом стало заметным на бытовом уровне — рост цен, общее удорожание жизни, снижение конкурентоспособности.
Нефтяная качалка
Но официальная риторика Балтийских государств при этом продолжает строиться на противостоянии России, что делает любые исторические намеки, даже случайные, эмоционально болезненными.
"Великая Россия"
В Польше отношение к России формировалось столетиями, и в нем переплелись геополитическая конкуренция, религиозная специфика, культурные особенности и национальное самолюбие. Идея о том, что когда-то могла существовать "великая Польша", а вместо этого сформировалась "великая Россия", стала одним из мифологических оснований современного польского политического сознания.
Марш националистов в Варшаве
В последние годы русофобские настроения усилились не только в Польше или странах Балтии, но и в ряде других государств. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что тенденция эта появилась задолго до крупных международных кризисов, просто со временем она стала более очевидной.