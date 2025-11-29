МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Турецкое побережье уже много лет остается местом, где пересекаются самые разные туристические маршруты. Здесь соседствуют британцы, россияне, немцы, казахи, сербы, грузины, украинцы, латыши и представители множества других народов.

Но иногда одно неловкое слово оказывается способно открыть старые раны и вызвать вспышку обид, хранящихся десятилетиями. Что же задело туристов в речи турецкого экскурсовода?

Происшествие с Сиде

Фраза, произнесенная обычным экскурсоводом, оказалась для туристов из Литвы и Польши ударом по очень болезненному месту. Во время обхода достопримечательностей турецкий гид поприветствовал отдыхающих на русском.

Реакция литовской пары была мгновенной: чувство удивления, смешанное с раздражением, стремительно переросло в публичное выражение протеста. Туристы из Польши поддержали возмущение, категорично заявив, что не желают слышать никакие ассоциации с русским миром и СССР.

Культурный конфликт

Чтобы понять, почему турецкий сервис так охотно и стабильно использует русский язык, достаточно пройтись по любому курортному району страны. Много лет Россия была одним из главных "поставщиков" туристов для Турции, миллионы людей ежегодно отдыхали в Анталье, Кемере, Сиде, Белеке.

Индустрия гостеприимства неизбежно подстраивалась под основной поток клиентов: вывески переводились, меню дублировались, гиды учили русскую речь как второй профессиональный навык.

И дело здесь совсем не в ностальгии по Советскому Союзу, а в чистой экономике: обслуживать гостей на языке, который они понимают, выгодно и разумно. Турецкие предприниматели всегда трезво смотрели на то, кто именно наполняет их гостиницы, а потому вопрос, почему официант, продавец или экскурсовод в Анталье говорит по-русски, имеет простой ответ — потому что так удобнее большинству отдыхающих.

Восточноевропейские туристы, путешествующие небольшими группами, редко становятся заметным сегментом рынка, и турецкий гид не обязан владеть литовским или польским языком и вряд ли будет изучать их из-за двух или трех путешественников.

Русский же язык универсален для регионов бывшего СССР и соседних стран, включая тех, кто давно выбрал другие политические ориентиры, но по-прежнему понимает русскоязычную речь лучше английской.

Политическое прошлое

Тем не менее вспышка возмущения туристов объясняется не лингвистикой. Фраза турецкого гида словно соединила две чувствительные точки — язык, который не хотят слышать, и историческую ассоциацию, от которой стараются уйти.

Для Литвы десятилетия в составе Советского Союза традиционно воспринимаются как период ограниченной самостоятельности, и любые напоминания об этом вызывают болезненное отторжение. Польша, хотя и не входила в состав СССР, была частью социалистического блока, что также оставило глубокий след в форме политических комплексов, идеологических споров и давних обид. Ну и, разумеется, современная западная повестка тоже сказалась.

Часть прибалтийских интернет-пользователей отнеслась к истории с ироничным восклицанием: нельзя требовать от турецкого гида знания литовского языка в стране, где отдыхают миллионы русскоязычных людей. Реальность индустрии туризма не подстраивается под политические настроения, она подстраивается под спрос. Для турецких отельеров русский язык — один из ключевых инструментов работы, и менять его ради нескольких недовольных туристов никто не станет.

Прибалтика и наследие советского периода

Современное восприятие прошлого в балтийских странах сформировано через призму политической риторики, где время нахождения в составе СССР трактуется исключительно как "оккупация". При этом в экономическом плане Латвия, Литва и Эстония были одними из самых развитых регионов Советского Союза, с высоким уровнем индустриализации, стабильной демографией и насыщенной научно-технической инфраструктурой.

После обретения независимости эти страны выбрали иной путь развития, ориентированный на европейские рынки. Однако переход оказался болезненным: многие предприятия были закрыты, промышленность сократилась, а значительная часть молодых людей эмигрировала в Западную Европу в поисках более высоких доходов.

Разрыв экономических связей с Россией также проявился и в энергетике. Падение экономической устойчивости после прекращения сотрудничества с восточным соседом стало заметным на бытовом уровне — рост цен, общее удорожание жизни, снижение конкурентоспособности.

Но официальная риторика Балтийских государств при этом продолжает строиться на противостоянии России, что делает любые исторические намеки, даже случайные, эмоционально болезненными.

"Великая Россия"

В Польше отношение к России формировалось столетиями, и в нем переплелись геополитическая конкуренция, религиозная специфика, культурные особенности и национальное самолюбие. Идея о том, что когда-то могла существовать "великая Польша", а вместо этого сформировалась "великая Россия", стала одним из мифологических оснований современного польского политического сознания.