Зеленский вынужденно уволил Ермака из-за громких заголовков СМИ, пишет CNN - РИА Новости, 29.11.2025
15:33 29.11.2025
Зеленский вынужденно уволил Ермака из-за громких заголовков СМИ, пишет CNN
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
дело миндича
украина
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
Зеленский вынужденно уволил Ермака из-за громких заголовков СМИ, пишет CNN

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский не мог оставить Андрея Ермака на посту главы своего офиса, учитывая компрометирующие заголовки в мировых СМИ, сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейского дипломата.
Мировая пресса активно обсуждает отставку Ермака. СМИ называют увольнение "политическим землетрясением" и "идеальным штормом", а также полагают, что отставка может привести к ослаблению позиций киевского режима на переговорах и снижению желания других стран оказывать поддержку Украине.
Зеленский дал тайные директивы делегации для участия в переговорах
Вчера, 14:34
Зеленского не было другого выбора, кроме как уволить Ермака из-за компрометирующих заголовков в мировых СМИ", - говорится в публикации телеканала.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после отставки Ермака
Вчера, 08:32
 
