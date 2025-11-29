Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве до конца 2028 года построят 36 объектов образования
14:12 29.11.2025
Ефимов: в Москве до конца 2028 года построят 36 объектов образования
В Москве до конца 2028 году возведут 36 объектов образования за счет городского бюджета, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 29.11.2025
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
В Москве до конца 2028 году возведут 36 объектов образования за счет городского бюджета, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"К 2028 году в Москве планируется построить 36 образовательных объектов: школ, детских садов и колледжей. Так, в Мещанском районе появится одна из крупнейших в центре столицы школ для 2,2 тысячи учеников. Кроме того, за счет бюджета возводятся шесть отдельных детских садов для 1445 воспитанников", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Кроме того, на западе, северо-западе и юго-востоке столицы построят современные колледжи для более 22 тысяч студентов.
В сообщении указывается, что за три года в восьми округах Москвы планируют построить 27 школ, где смогут учиться более чем 26 тысяч ребят. Три школы будут включать в себя дошкольные отделения.
Также в районе Соколиная гора построят образовательный комплекс для 350 учеников и 175 дошкольников, добавляется в пресс-релизе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Ефимов: строители Москвы завершили проходку тоннелей в метро Самары
28 ноября, 13:06
 
Москва
 
 
