Ефимов: в Москве до конца 2028 года построят 36 объектов образования

В Москве до конца 2028 году возведут 36 объектов образования за счет городского бюджета, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"К 2028 году в Москве планируется построить 36 образовательных объектов: школ, детских садов и колледжей. Так, в Мещанском районе появится одна из крупнейших в центре столицы школ для 2,2 тысячи учеников. Кроме того, за счет бюджета возводятся шесть отдельных детских садов для 1445 воспитанников", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Кроме того, на западе, северо-западе и юго-востоке столицы построят современные колледжи для более 22 тысяч студентов.

В сообщении указывается, что за три года в восьми округах Москвы планируют построить 27 школ, где смогут учиться более чем 26 тысяч ребят. Три школы будут включать в себя дошкольные отделения.