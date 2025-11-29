Рейтинг@Mail.ru
Около 10 тыс деревьев-крупномеров украсят Москву до конца 2025 года
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:09 29.11.2025 (обновлено: 15:09 02.12.2025)
Около 10 тыс деревьев-крупномеров украсят Москву до конца 2025 года
Около 10 тыс деревьев-крупномеров украсят Москву до конца 2025 года
Около 10 тыс деревьев-крупномеров украсят Москву до конца 2025 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Около 10 тысяч деревьев-крупномеров украсят вылетные магистрали, улицы, набережные, социальные объекты и парковые территории до конца 2025 года в Москве, сообщает мэр Сергей Собянин.
"До конца 2025-го вылетные магистрали, улицы, набережные, социальные объекты и парковые территории украсят около 10 тысяч деревьев-крупномеров", - написал он в канале на платформе Max.
Площадка кинопарка Москино - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В кинопарке "Москино" пройдут мероприятия ко Дню матери
28 ноября, 14:28
Также в этом году новый облик получили порядка 700 улиц. Среди них три вылетные магистрали — Волгоградский проспект с Марксистской улицей, Щёлковское шоссе с Большой Черкизовской и Краснопрудной улицами и Профсоюзная улица с проспектом 60-летия Октября.
Кроме того, по словам Собянина, столичные власти привели в порядок территории рядом с 41 транспортным объектом, включая две станции метро, семь станций МЦД и четыре транспортных узла.
Мэр отметил, что в планах на 2026 год: благоустройство порядка 570 улиц; устройство трамвайного пути вблизи главного входа на ВДНХ; работы на территориях, прилегающих к 42 транспортным объектам; высадка 10,5 тысячи деревьев в парках, на магистралях, улицах, набережных и других городских пространствах.
Колесо обозрения Солнце Москвы на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На колесе обозрения "Солнце Москвы" пройдет световое шоу в честь Дня матери
28 ноября, 13:24
 
