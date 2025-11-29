Около 10 тыс деревьев-крупномеров украсят Москву до конца 2025 года

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Около 10 тысяч деревьев-крупномеров украсят вылетные магистрали, улицы, набережные, социальные объекты и парковые территории до конца 2025 года в Москве, сообщает мэр Сергей Собянин.

"До конца 2025-го вылетные магистрали, улицы, набережные, социальные объекты и парковые территории украсят около 10 тысяч деревьев-крупномеров", - написал он в канале на платформе Max.

Также в этом году новый облик получили порядка 700 улиц. Среди них три вылетные магистрали — Волгоградский проспект с Марксистской улицей, Щёлковское шоссе с Большой Черкизовской и Краснопрудной улицами и Профсоюзная улица с проспектом 60-летия Октября.

Кроме того, по словам Собянина, столичные власти привели в порядок территории рядом с 41 транспортным объектом, включая две станции метро, семь станций МЦД и четыре транспортных узла.