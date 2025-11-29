https://ria.ru/20251129/derevo-2059235972.html
Около 10 тыс деревьев-крупномеров украсят Москву до конца 2025 года
Около 10 тыс деревьев-крупномеров украсят Москву до конца 2025 года - РИА Новости, 02.12.2025
Около 10 тыс деревьев-крупномеров украсят Москву до конца 2025 года
Около 10 тысяч деревьев-крупномеров украсят вылетные магистрали, улицы, набережные, социальные объекты и парковые территории до конца 2025 года в Москве,... РИА Новости, 02.12.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
капремонт в москве
москва
2025
Около 10 тыс деревьев-крупномеров украсят Москву до конца 2025 года
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Около 10 тысяч деревьев-крупномеров украсят вылетные магистрали, улицы, набережные, социальные объекты и парковые территории до конца 2025 года в Москве, сообщает мэр Сергей Собянин.
"До конца 2025-го вылетные магистрали, улицы, набережные, социальные объекты и парковые территории украсят около 10 тысяч деревьев-крупномеров", - написал он в канале на платформе Max.
Также в этом году новый облик получили порядка 700 улиц. Среди них три вылетные магистрали — Волгоградский проспект с Марксистской улицей, Щёлковское шоссе с Большой Черкизовской и Краснопрудной улицами и Профсоюзная улица с проспектом 60-летия Октября.
Кроме того, по словам Собянина, столичные власти привели в порядок территории рядом с 41 транспортным объектом, включая две станции метро, семь станций МЦД и четыре транспортных узла.
Мэр отметил, что в планах на 2026 год: благоустройство порядка 570 улиц; устройство трамвайного пути вблизи главного входа на ВДНХ; работы на территориях, прилегающих к 42 транспортным объектам; высадка 10,5 тысячи деревьев в парках, на магистралях, улицах, набережных и других городских пространствах.