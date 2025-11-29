Демин рассказал о своем следующем шаге после личного рекорда в НБА

«

"Жорди (Фернандес, тренер "Бруклина" - прим. ред.) хочет, чтобы мы бросали больше, но это должны быть не просто какие-либо броски. Сожалею о некоторых своих попытках, можно было попробовать найти лучший вариант для себя и партнеров по команде. Но все это говорит о моей уверенности в себе, над которой я много работаю и продолжаю это делать. Я бросаю, когда соперник мне это позволяет, но иногда даже слишком часто. Ключ в том, чтобы найти баланс. Сейчас я чувствую больше давления со стороны защитников, которые хотят меня накрыть", - заключил Демин.