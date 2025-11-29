Демин рассказал о своем следующем шаге после личного рекорда в НБА

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин заявил, что стал чувствовать себя увереннее и решительнее, благодаря чему обновил свой рекорд по очкам за матч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В пятницу Демин впервые стал самым результативным игроком матча НБА, набрав в матче Кубка против "Филадельфии Севенти Сиксерс" (103:115) 23 очка. Также он оформил девять подборов и провел на площадке 30 минут 29 секунд, все три показателя стали рекордными для россиянина в лиге.
"Нам требовалось переключиться и нащупать игру. Я в какой-то момент почувствовал себя лучше, нашел дополнительную энергию в себе, и пошло лучше. Получилось найти ту напористость, быть решительным, сфокусированным на том, на что я могу повлиять, и на том, на что может повлиять команда", - приводит слова Демина с пресс-конференции Yes Network.
"Мой следующий шаг - перейти на новый уровень и уметь защищаться против быстрых, агрессивных и физически сильных игроков, которые уже опытные в этой лиге и знают, как уметь играть в баскетбол", - добавил он.
В прошедшем матче 19-летний Демин забросил пять трехочковых бросков, что стало его наивысшим результатом за матч в НБА. При этом россиянин совершил 14 попыток.
"Жорди (Фернандес, тренер "Бруклина" - прим. ред.) хочет, чтобы мы бросали больше, но это должны быть не просто какие-либо броски. Сожалею о некоторых своих попытках, можно было попробовать найти лучший вариант для себя и партнеров по команде. Но все это говорит о моей уверенности в себе, над которой я много работаю и продолжаю это делать. Я бросаю, когда соперник мне это позволяет, но иногда даже слишком часто. Ключ в том, чтобы найти баланс. Сейчас я чувствую больше давления со стороны защитников, которые хотят меня накрыть", - заключил Демин.