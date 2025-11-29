Рейтинг@Mail.ru
Демин рассказал о своем следующем шаге после личного рекорда в НБА - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
11:44 29.11.2025 (обновлено: 12:05 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/demin-2058585838.html
Демин рассказал о своем следующем шаге после личного рекорда в НБА
Демин рассказал о своем следующем шаге после личного рекорда в НБА - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Демин рассказал о своем следующем шаге после личного рекорда в НБА
Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин заявил, что стал чувствовать себя увереннее и решительнее, благодаря чему обновил свой рекорд по очкам за... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T11:44:00+03:00
2025-11-29T12:05:00+03:00
баскетбол
бруклин нетс
егор демин
нба
филадельфия севенти сиксерс
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058586222_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_11ef3fbc3b02ce771a291f0767be2828.jpg
/20251129/basketbol-2058566169.html
/20251129/basketbol-2058563283.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058586222_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_170fc45cd265523d6673ecd8c6101bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
бруклин нетс, егор демин, нба, филадельфия севенти сиксерс, спорт
Баскетбол, Бруклин Нетс, Егор Демин, НБА, Филадельфия Севенти Сиксерс, Спорт
Демин рассказал о своем следующем шаге после личного рекорда в НБА

Демин: я стал решительнее, работаю над уверенностью в себе

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин заявил, что стал чувствовать себя увереннее и решительнее, благодаря чему обновил свой рекорд по очкам за матч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В пятницу Демин впервые стал самым результативным игроком матча НБА, набрав в матче Кубка против "Филадельфии Севенти Сиксерс" (103:115) 23 очка. Также он оформил девять подборов и провел на площадке 30 минут 29 секунд, все три показателя стали рекордными для россиянина в лиге.
«
"Нам требовалось переключиться и нащупать игру. Я в какой-то момент почувствовал себя лучше, нашел дополнительную энергию в себе, и пошло лучше. Получилось найти ту напористость, быть решительным, сфокусированным на том, на что я могу повлиять, и на том, на что может повлиять команда", - приводит слова Демина с пресс-конференции Yes Network.
Баскетбольный мяч НБА - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Лейкерс" обыграли "Даллас" в матче Кубка НБА
Вчера, 09:07
«
"Мой следующий шаг - перейти на новый уровень и уметь защищаться против быстрых, агрессивных и физически сильных игроков, которые уже опытные в этой лиге и знают, как уметь играть в баскетбол", - добавил он.
В прошедшем матче 19-летний Демин забросил пять трехочковых бросков, что стало его наивысшим результатом за матч в НБА. При этом россиянин совершил 14 попыток.
«
"Жорди (Фернандес, тренер "Бруклина" - прим. ред.) хочет, чтобы мы бросали больше, но это должны быть не просто какие-либо броски. Сожалею о некоторых своих попытках, можно было попробовать найти лучший вариант для себя и партнеров по команде. Но все это говорит о моей уверенности в себе, над которой я много работаю и продолжаю это делать. Я бросаю, когда соперник мне это позволяет, но иногда даже слишком часто. Ключ в том, чтобы найти баланс. Сейчас я чувствую больше давления со стороны защитников, которые хотят меня накрыть", - заключил Демин.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Демин стал самым результативным игроком в матче НБА
Вчера, 08:29
 
БаскетболБруклин НетсЕгор ДеминНБАФиладельфия Севенти СиксерсСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала