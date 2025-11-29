"Бавария" обыграла "Санкт-Паули" в матче Бундеслиги

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" на своем поле одержала волевую победу над "Санкт-Паули" в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У "Санкт-Паули" отметился Андреас Унтонджи (6). В составе "Баварии" голы забили Рафаэл Геррейру (44-я минута), Луис Диас (90+3) и Николас Джексон (90+7).
29 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
44’ • Рафаэл Геррейру
90’ • Луис Диас
90’ • Николас Джексон
06’ • Андреас Унтонджи
"Бавария" продлила серию без поражений в Бундеслиге до 12 матчей и лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 34 очка. "Санкт-Паули" (7) проиграл девятый матч лиги кряду и идет на предпоследнем, 17-м месте в таблице.
В следующем туре "Бавария" 6 декабря на выезде сыграет против "Штутгарта", "Санкт-Паули" в этот же день в гостях встретится с "Кёльном".
Результаты остальных матчей дня:
"Унион" - "Хайденхайм" - 1:2;
"Хоффенхайм" - "Аугсбург" - 3:0.