"Бавария" обыграла "Санкт-Паули" в матче Бундеслиги
Футбол
 
19:42 29.11.2025 (обновлено: 20:11 29.11.2025)
"Бавария" обыграла "Санкт-Паули" в матче Бундеслиги
"Бавария" обыграла "Санкт-Паули" в матче Бундеслиги
Мюнхенская "Бавария" на своем поле одержала волевую победу над "Санкт-Паули" в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
спорт, мюнхен, рафаэл геррейру, луис диас, бавария, санкт-паули, бундеслига
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" на своем поле одержала волевую победу над "Санкт-Паули" в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У "Санкт-Паули" отметился Андреас Унтонджи (6). В составе "Баварии" голы забили Рафаэл Геррейру (44-я минута), Луис Диас (90+3) и Николас Джексон (90+7).
Бундеслига
29 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
Бавария
3 : 1
Санкт-Паули
44‎’‎ • Рафаэл Геррейру
(Луис Диас)
90‎’‎ • Луис Диас
(Йозуа Киммих)
90‎’‎ • Николас Джексон
06‎’‎ • Андреас Унтонджи
(Матиаш Перейра-Лаже)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Бавария" продлила серию без поражений в Бундеслиге до 12 матчей и лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 34 очка. "Санкт-Паули" (7) проиграл девятый матч лиги кряду и идет на предпоследнем, 17-м месте в таблице.
В следующем туре "Бавария" 6 декабря на выезде сыграет против "Штутгарта", "Санкт-Паули" в этот же день в гостях встретится с "Кёльном".
Результаты остальных матчей дня:
"Вердер" - "Кёльн" - 1:1;
"Унион" - "Хайденхайм" - 1:2;
"Хоффенхайм" - "Аугсбург" - 3:0.
Футбол
 
