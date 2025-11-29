Рейтинг@Mail.ru
Большунов ударил соперника в спину после поражения. Скандал на Кубке России - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Лыжные гонки
 
18:01 29.11.2025 (обновлено: 20:17 29.11.2025)
Большунов ударил соперника в спину после поражения. Скандал на Кубке России
Большунов ударил соперника в спину после поражения. Скандал на Кубке России - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Большунов ударил соперника в спину после поражения. Скандал на Кубке России
Новый лыжный сезон едва успел начаться, а на этапе Кубка России уже произошел первый скандал. Лидер отечественных лыж трехкратный олимпийский чемпион Александр... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
лыжные гонки
александр большунов
федерация лыжных гонок россии (флгр)
вокруг спорта
кубок россии по лыжным гонкам
юлия ступак (белорукова)
савелий коростелев
авторы риа новости спорт
александр большунов, федерация лыжных гонок россии (флгр), вокруг спорта, кубок россии по лыжным гонкам, юлия ступак (белорукова), савелий коростелев, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт
Лыжные гонки, Александр Большунов, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Вокруг спорта, Кубок России по лыжным гонкам, Юлия Ступак (Белорукова), Савелий Коростелев, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт
Большунов ударил соперника в спину после поражения. Скандал на Кубке России

Бакуров заявил, что после стычки с Большуновым у него не гнется нога

Читать в
Дзен
Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Новый лыжный сезон едва успел начаться, а на этапе Кубка России уже произошел первый скандал. Лидер отечественных лыж трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов напал на соперника после спринта в Кировске. Подробности — в материале РИА Новости Спорт.

Что произошло?

В ходе спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Мурманской области Большунов боролся за выход в финал. На заключительном повороте у лыжника произошел контакт с соперником Александром Бакуровым — олимпийский чемпион уперся в него лыжей и потерял равновесие. В результате Большунова развернуло и он упал, а в спринте занял последнее место.
В лыжах такие ситуации не редкость, однако инцидент вывел Большунова из себя. После финиша он то ли решил отомстить Бакурову за поражение, то ли выместить на нем гнев. В ходе гонки у молодого лыжника сломалась палка, и он тоже не вышел в финал. После финиша Бакуров стоял спиной к Большунову, оперевшись о бортик. В этот момент Большунов подъехал к нему и сильно ударил в плечо, отчего Бакуров упал на снег вместе с бортиком.
После стычки спортсмены повздорили словесно — на видео виден говорящий жест Бакурова. Вскоре пострадавший спортсмен покинул трассу, сильно хромая.
Наказание не заставило себя ждать — Большунов схлопотал дисквалификацию. Хотя кому-то такая мера может показаться слишком мягкой — лыжник и так не вышел в финал.
«
"Жюри вынесло решение — дисквалификация со спринтерской гонки. Мне очень жаль, что великий Александр Большунов не сдерживает свои эмоции", — сообщила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
В ответ на вопрос о других мерах наказания Вяльбе заявила, что Большунов "будет выступать дальше". Тем временем в пресс-службе ФЛГР сообщили, что команда Новосибирской области, которую представляет Бакуров, подала протест.
"Это не единственный протест. Судьи пока разбирают все инциденты", — заявили в пресс-службе федерации.
Спартакиада сильнейших. Лыжные гонки. Масс-старт. 50 км. Мужчины - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Большунова подталкивают к окончанию карьеры. FIS снова банит Россию!
21 октября, 20:30

Большунов нанес травму?

О поведении Большунова высказались его коллеги. Савелий Коростелев в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись инцидента и сопроводил ее подписью "И вот это гордость страны?" В стороне не осталась и олимпийская чемпионка Юлия Ступак.
«
"Коротко о том, что проигрывать тоже нужно уметь. Никто не вправе бить в спину другого спортсмена", — написала она в Telegram-канале.
Не совладав с эмоциями, Большунов мог нанести Бакурову серьезное повреждение. По словам старшего тренера сборной России Егора Сорина, информации о травме пока нет — Александр ожидает диагноза врача. Если травма окажется серьезнее, вероятно, наказание в адрес Большунова может измениться.
Позже спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале заявил, что Большунов должен понести серьезное наказание за свое поведение, однако он убежден, что лыжнику "ничего не будет".
«
"Бакурову здоровья и лучи поддержки! Травмировал ногу! И Большунов! Что было бы в футболе и хоккее за такое? Длительный дисквал, штраф… Тут возможны варианты. Большунов не прав и должен быть наказан", — заявил он.
Сам Бакуров рассказал о своем состоянии "Матч ТВ". По его словам, у него не гнется нога, и завтра лыжник вряд ли выйдет на старт.
Инцидент с Бакуровым — далеко не первый раз, когда Большунов теряет самоконтроль и срывается на спортсменах. Он неоднократно скандалил с соотечественником Сергеем Устюговым, а самый запоминающийся случай произошел в январе 2021 года на этапе Кубка мира в Лахти. Тогда Большунов столкнулся с финским лыжником Йони Мяки.
За несколько десятков метров до финиша Мяки перекрыл россиянину траекторию и лишил шансов на победу, а после завершения гонки Большунов на скорости въехал в остановившегося финна. Тогда дело едва не дошло до полиции. Сейчас же Большунов легко отделался, но с каждым таким случаем он не просто ставит себя под угрозу штрафных санкций, но и добавляет определенные штрихи в свой портрет в глазах болельщиков.
Илья Черноусов и Селина Гаспарин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Сменил Россию на Швейцарию ради жены: почему разрушился брак героя Сочи
9 мая, 19:40
 
Лыжные гонкиАлександр БольшуновФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)Вокруг спортаКубок России по лыжным гонкамЮлия Ступак (Белорукова)Савелий КоростелевАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
