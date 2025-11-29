Большунов ударил соперника в спину после поражения. Скандал на Кубке России

Новый лыжный сезон едва успел начаться, а на этапе Кубка России уже произошел первый скандал. Лидер отечественных лыж трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов напал на соперника после спринта в Кировске. Подробности — в материале РИА Новости Спорт.

Что произошло?

В ходе спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Мурманской области Большунов боролся за выход в финал. На заключительном повороте у лыжника произошел контакт с соперником Александром Бакуровым — олимпийский чемпион уперся в него лыжей и потерял равновесие. В результате Большунова развернуло и он упал, а в спринте занял последнее место.

В лыжах такие ситуации не редкость, однако инцидент вывел Большунова из себя. После финиша он то ли решил отомстить Бакурову за поражение, то ли выместить на нем гнев. В ходе гонки у молодого лыжника сломалась палка, и он тоже не вышел в финал. После финиша Бакуров стоял спиной к Большунову, оперевшись о бортик. В этот момент Большунов подъехал к нему и сильно ударил в плечо, отчего Бакуров упал на снег вместе с бортиком.

После стычки спортсмены повздорили словесно — на видео виден говорящий жест Бакурова. Вскоре пострадавший спортсмен покинул трассу, сильно хромая.

Наказание не заставило себя ждать — Большунов схлопотал дисквалификацию. Хотя кому-то такая мера может показаться слишком мягкой — лыжник и так не вышел в финал.

« "Жюри вынесло решение — дисквалификация со спринтерской гонки. Мне очень жаль, что великий Александр Большунов не сдерживает свои эмоции", — сообщила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В ответ на вопрос о других мерах наказания Вяльбе заявила, что Большунов "будет выступать дальше". Тем временем в пресс-службе ФЛГР сообщили, что команда Новосибирской области, которую представляет Бакуров, подала протест.

"Это не единственный протест. Судьи пока разбирают все инциденты", — заявили в пресс-службе федерации.

Большунов нанес травму?

О поведении Большунова высказались его коллеги. Савелий Коростелев в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись инцидента и сопроводил ее подписью "И вот это гордость страны?" В стороне не осталась и олимпийская чемпионка Юлия Ступак.

« "Коротко о том, что проигрывать тоже нужно уметь. Никто не вправе бить в спину другого спортсмена", — написала она в Telegram-канале.

Не совладав с эмоциями, Большунов мог нанести Бакурову серьезное повреждение. По словам старшего тренера сборной России Егора Сорина, информации о травме пока нет — Александр ожидает диагноза врача. Если травма окажется серьезнее, вероятно, наказание в адрес Большунова может измениться.

Позже спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале заявил, что Большунов должен понести серьезное наказание за свое поведение, однако он убежден, что лыжнику "ничего не будет".

« "Бакурову здоровья и лучи поддержки! Травмировал ногу! И Большунов! Что было бы в футболе и хоккее за такое? Длительный дисквал, штраф… Тут возможны варианты. Большунов не прав и должен быть наказан", — заявил он.

Сам Бакуров рассказал о своем состоянии "Матч ТВ". По его словам, у него не гнется нога, и завтра лыжник вряд ли выйдет на старт.

Инцидент с Бакуровым — далеко не первый раз, когда Большунов теряет самоконтроль и срывается на спортсменах. Он неоднократно скандалил с соотечественником Сергеем Устюговым, а самый запоминающийся случай произошел в январе 2021 года на этапе Кубка мира в Лахти. Тогда Большунов столкнулся с финским лыжником Йони Мяки.