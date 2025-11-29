Рейтинг@Mail.ru
"Не дело это": Журова прокомментировала инцидент с Большуновым
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
17:27 29.11.2025
"Не дело это": Журова прокомментировала инцидент с Большуновым
"Не дело это": Журова прокомментировала инцидент с Большуновым - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
"Не дело это": Журова прокомментировала инцидент с Большуновым
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не в первый раз проявляет несдержанность на трассе, ему надо работать над собой, считает... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
лыжные гонки
спорт
елена вяльбе
александр большунов
федерация лыжных гонок россии (флгр)
кубок россии по лыжным гонкам
/20251129/bolshunov-2058612013.html
"Не дело это": Журова прокомментировала инцидент с Большуновым

Журова: Большунову надо работать над собой, не допускать неэтичного поведения

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не в первый раз проявляет несдержанность на трассе, ему надо работать над собой, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В субботу в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Александра Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша трехкратный олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу.
"Не первый раз такие случаи с Александром происходят, ему надо работать над собой, - сказала Журова РИА Новости. - Тем более, если человек получил травму, могут и наказать его за это. Это, конечно, неэтичное поведение, Саша мне всегда казался более выдержанным спортсменом. Не дело это. Понятно, что у них на дистанции что-то произошло, а Саша считает, что он таким образом отстаивает правду. Если это делать, то уж как минимум аккуратно, не травмировать других".
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке, но дополнительных мер наказания к нему применено не будет.
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль
Большунов напал на соперника во время спринта на этапе Кубка России
Вчера, 15:06
 
Лыжные гонки Спорт Елена Вяльбе Александр Большунов Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) Кубок России по лыжным гонкам
 
