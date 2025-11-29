"Не дело это": Журова прокомментировала инцидент с Большуновым

В субботу в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Александра Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша трехкратный олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу.

"Не первый раз такие случаи с Александром происходят, ему надо работать над собой, - сказала Журова РИА Новости. - Тем более, если человек получил травму, могут и наказать его за это. Это, конечно, неэтичное поведение, Саша мне всегда казался более выдержанным спортсменом. Не дело это. Понятно, что у них на дистанции что-то произошло, а Саша считает, что он таким образом отстаивает правду. Если это делать, то уж как минимум аккуратно, не травмировать других".