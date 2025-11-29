Команда Бакурова подала жалобу на Большунова после конфликта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Представители команды Новосибирской области, за которую выступает лыжник Александр Бакуров, подали протест после нападения на спортсмена трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Большунов напал на Бакурова во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России, который проходит в Кировске (Мурманская область). Большунов занял последнее место в своем полуфинальном забеге. На заключительном повороте он уперся лыжей в Бакурова и потерял равновесие. После заезда Большунов подъехал к сопернику и грубо толкнул оппонента в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и удалился с трассы, держась за ногу.
«
"Подан протест Новосибирской областью. И это не единственный протест. Судьи пока разбирают все инциденты", - сообщили в ФЛГР.