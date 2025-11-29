"И это гордость страны?" Коростелев раскритиковал Большунова за нападение

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Лыжник Савелий Коростелев в соцсетях раскритиковал трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова за нападение на Александра Бакурова после полуфинального заезда в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область).