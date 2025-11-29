https://ria.ru/20251129/bolshunov-2058616763.html
"И это гордость страны?" Коростелев раскритиковал Большунова за нападение
"И это гордость страны?" Коростелев раскритиковал Большунова за нападение - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
"И это гордость страны?" Коростелев раскритиковал Большунова за нападение
Лыжник Савелий Коростелев в соцсетях раскритиковал трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова за нападение на Александра Бакурова после...
лыжные гонки
россия
кировск
мурманская область
савелий коростелев
александр большунов
спорт
лыжные виды спорта
россия
кировск
мурманская область
"И это гордость страны?" Коростелев раскритиковал Большунова за нападение
Коростелев раскритиковал Большунова за нападение на Бакурова на этапе КР