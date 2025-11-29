https://ria.ru/20251129/bolshunov-2058612013.html
Большунов напал на соперника во время спринта на этапе Кубка России
Большунов напал на соперника во время спринта на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Большунов напал на соперника во время спринта на этапе Кубка России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов напал на Александра Бакурова во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам,... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T15:06:00+03:00
2025-11-29T15:06:00+03:00
2025-11-29T15:10:00+03:00
лыжные гонки
кировск
мурманская область
александр большунов
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009624437_0:199:3204:2002_1920x0_80_0_0_db4e64c68273fe78ac486915469a8b1f.jpg
/20251021/bolshunov-2049538966.html
кировск
мурманская область
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009624437_336:139:2881:2048_1920x0_80_0_0_0fec539c2c7ac02ece99118374cb09db.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировск, мурманская область, александр большунов, лыжные виды спорта
Лыжные гонки, Кировск, Мурманская область, Александр Большунов, Лыжные виды спорта
Большунов напал на соперника во время спринта на этапе Кубка России
Большунов напал на Бакурова во время спринта на этапе Кубка России