Рейтинг@Mail.ru
Большунов напал на соперника во время спринта на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:06 29.11.2025 (обновлено: 15:10 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/bolshunov-2058612013.html
Большунов напал на соперника во время спринта на этапе Кубка России
Большунов напал на соперника во время спринта на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Большунов напал на соперника во время спринта на этапе Кубка России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов напал на Александра Бакурова во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам,... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T15:06:00+03:00
2025-11-29T15:10:00+03:00
лыжные гонки
кировск
мурманская область
александр большунов
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009624437_0:199:3204:2002_1920x0_80_0_0_db4e64c68273fe78ac486915469a8b1f.jpg
/20251021/bolshunov-2049538966.html
кировск
мурманская область
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009624437_336:139:2881:2048_1920x0_80_0_0_0fec539c2c7ac02ece99118374cb09db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
кировск, мурманская область, александр большунов, лыжные виды спорта
Лыжные гонки, Кировск, Мурманская область, Александр Большунов, Лыжные виды спорта
Большунов напал на соперника во время спринта на этапе Кубка России

Большунов напал на Бакурова во время спринта на этапе Кубка России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов напал на Александра Бакурова во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Кировске (Мурманская область).
Большунов занял последнее место в своем полуфинальном забеге. На заключительном повороте он уперся лыжей в Бакурова и потерял равновесие.
После заезда Большунов подъехал к сопернику и грубо толкнул оппонента в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и удалился с трассы, держась за ногу.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Фермойлен заявил, что Большунов не в лучшей форме
21 октября, 11:02
 
Лыжные гонкиКировскМурманская областьАлександр БольшуновЛыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала