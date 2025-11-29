Рейтинг@Mail.ru
Налоги австралийцев уходят на "бандеровских воров", считает эксперт - РИА Новости, 29.11.2025
17:21 29.11.2025 (обновлено: 17:22 29.11.2025)
Налоги австралийцев уходят на "бандеровских воров", считает эксперт
Налоги австралийцев уходят на "бандеровских воров", считает эксперт - РИА Новости, 29.11.2025
Налоги австралийцев уходят на "бандеровских воров", считает эксперт
Налоги австралийцев уходят на поддержание роскошного стиля жизни "бандеровских воров" из украинской элиты, выразил мнение в беседе с РИА Новости австралийский... РИА Новости, 29.11.2025
Налоги австралийцев уходят на "бандеровских воров", считает эксперт

Политик Макрей: налоги австралийцев уходят на роскошную жизнь бандеровских воров

ДЖАКАРТА, 29 ноя - РИА Новости. Налоги австралийцев уходят на поддержание роскошного стиля жизни "бандеровских воров" из украинской элиты, выразил мнение в беседе с РИА Новости австралийский политический комментатор и бывший законодатель Эдриан Макрей.
В субботу Макрей в беседе с РИА Новости призвал руководство Австралии пересмотреть помощь Украине на фоне коррупционного скандала и отставки Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского. По его словам, австралийский политический класс во главе с премьером Энтони Альбанезе "продолжает позориться", следуя указке Лондона в слепой помощи киевскому режиму.
Флаг Австралии. Архивное фото
В Австралии призвали власти пересмотреть помощь Украине
Вчера, 16:57
"Австралийцы были бы в полном ужасе, если бы узнали хотя бы 1% о том, как их кровно заработанные налоги отмываются и разворовываются бандеровскими ворами с Банковой улицы", - сказал агентству политический комментатор.
Эксперт добавил, что австралийские СМИ все еще покрывают украинское правительство, публикуя заголовки вроде "Ермака не обвиняют в каких-либо правонарушениях".
"В то же время украинские солдаты продолжают самостоятельно оплачивать свою медицинскую эвакуацию с линии фронта, а их правящий класс разъезжает на новейших спорткарах между своими домами отдыха на побережье Средиземного моря", - заключил собеседник агентства.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Орбан обратился с громким призывом к Украине
Вчера, 14:11
 
В миреУкраинаАвстралияЛондонАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийЭнтони АльбанезеНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
