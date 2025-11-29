https://ria.ru/20251129/avstraliya-2058631371.html
Налоги австралийцев уходят на "бандеровских воров", считает эксперт
Налоги австралийцев уходят на "бандеровских воров", считает эксперт - РИА Новости, 29.11.2025
Налоги австралийцев уходят на "бандеровских воров", считает эксперт
Налоги австралийцев уходят на поддержание роскошного стиля жизни "бандеровских воров" из украинской элиты, выразил мнение в беседе с РИА Новости австралийский... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T17:21:00+03:00
2025-11-29T17:21:00+03:00
2025-11-29T17:22:00+03:00
в мире
украина
австралия
лондон
андрей ермак
владимир зеленский
энтони альбанезе
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879659885_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_3aa9168009f12624c577817970fa6053.jpg
https://ria.ru/20251129/avstralija-2058628562.html
https://ria.ru/20251129/orban-2058604969.html
украина
австралия
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879659885_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_389ca804b0d19c0ae7983e8b8c7e059d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, австралия, лондон, андрей ермак, владимир зеленский, энтони альбанезе, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Австралия, Лондон, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Энтони Альбанезе, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Налоги австралийцев уходят на "бандеровских воров", считает эксперт
Политик Макрей: налоги австралийцев уходят на роскошную жизнь бандеровских воров
ДЖАКАРТА, 29 ноя - РИА Новости. Налоги австралийцев уходят на поддержание роскошного стиля жизни "бандеровских воров" из украинской элиты, выразил мнение в беседе с РИА Новости австралийский политический комментатор и бывший законодатель Эдриан Макрей.
В субботу Макрей в беседе с РИА Новости призвал руководство Австралии
пересмотреть помощь Украине
на фоне коррупционного скандала и отставки Андрея Ермака
с поста главы офиса Владимира Зеленского
. По его словам, австралийский политический класс во главе с премьером Энтони Альбанезе
"продолжает позориться", следуя указке Лондона
в слепой помощи киевскому режиму.
"Австралийцы были бы в полном ужасе, если бы узнали хотя бы 1% о том, как их кровно заработанные налоги отмываются и разворовываются бандеровскими ворами с Банковой улицы", - сказал агентству политический комментатор.
Эксперт добавил, что австралийские СМИ все еще покрывают украинское правительство, публикуя заголовки вроде "Ермака не обвиняют в каких-либо правонарушениях".
"В то же время украинские солдаты продолжают самостоятельно оплачивать свою медицинскую эвакуацию с линии фронта, а их правящий класс разъезжает на новейших спорткарах между своими домами отдыха на побережье Средиземного моря", - заключил собеседник агентства.
В пятницу депутат Верховной рады
Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.