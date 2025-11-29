ДЖАКАРТА, 29 ноя - РИА Новости. Налоги австралийцев уходят на поддержание роскошного стиля жизни "бандеровских воров" из украинской элиты, выразил мнение в беседе с РИА Новости австралийский политический комментатор и бывший законодатель Эдриан Макрей.

"Австралийцы были бы в полном ужасе, если бы узнали хотя бы 1% о том, как их кровно заработанные налоги отмываются и разворовываются бандеровскими ворами с Банковой улицы", - сказал агентству политический комментатор.

Эксперт добавил, что австралийские СМИ все еще покрывают украинское правительство, публикуя заголовки вроде "Ермака не обвиняют в каких-либо правонарушениях".

"В то же время украинские солдаты продолжают самостоятельно оплачивать свою медицинскую эвакуацию с линии фронта, а их правящий класс разъезжает на новейших спорткарах между своими домами отдыха на побережье Средиземного моря", - заключил собеседник агентства.