ДЖАКАРТА, 29 ноя - РИА Новости. Властям Австралии необходимо пересмотреть помощь Украине на фоне коррупционного скандала и отставки Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского, выразил мнение в беседе с РИА Новости австралийский политический комментатор и бывший законодатель Эдриан Макрей.

"Австралии следует, безусловно, пересмотреть свою щедрость и готовность жертвовать деньги налогоплательщиков на то, что теперь стало вопиющим образом разоблачено как один из крупнейших коррупционных скандалов современности", - сказал агентству Макрей.

По словам политического комментатора, австралийский политический класс во главе с премьером Энтони Альбанезе "продолжает позориться", следуя указке Лондона в слепой помощи киевскому режиму.