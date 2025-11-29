ДЖАКАРТА, 29 ноя - РИА Новости. Властям Австралии необходимо пересмотреть помощь Украине на фоне коррупционного скандала и отставки Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского, выразил мнение в беседе с РИА Новости австралийский политический комментатор и бывший законодатель Эдриан Макрей.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
"Австралии следует, безусловно, пересмотреть свою щедрость и готовность жертвовать деньги налогоплательщиков на то, что теперь стало вопиющим образом разоблачено как один из крупнейших коррупционных скандалов современности", - сказал агентству Макрей.
По словам политического комментатора, австралийский политический класс во главе с премьером Энтони Альбанезе "продолжает позориться", следуя указке Лондона в слепой помощи киевскому режиму.
"Альбанезе и его министр иностранных дел Пенни Вонг продолжают оправдывать передачу сотен миллионов долларов самому коррумпированному в мире режиму в Киеве", - объяснил собеседник агентства.