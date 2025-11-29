Армянские священники осудили вмешательство властей в дела церкви

ЕРЕВАН, 28 ноя - РИА Новости. Архимандриты конгрегации духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Святого Эчмиадзина распространили заявление, в котором осудили вмешательство властей Армении в дела церкви.

Священнослужители назвали неприемлемыми попытки расколоть единство церкви с использованием властного аппарата с целью нападок против высокопоставленных духовных лиц и священников и низложения католикоса всех армян.