Армянские священники осудили вмешательство властей в дела церкви

ЕРЕВАН, 28 ноя - РИА Новости. Архимандриты конгрегации духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Святого Эчмиадзина распространили заявление, в котором осудили вмешательство властей Армении в дела церкви.
"Мы подтверждаем наш обет - оставаться верными православному вероучению, каноническому порядку и Престолу Святого Фаддея, наследнику престола - Гарегину II, Верховному Патриарху и Католикосу всех армян, который "правым учением наставляет нас в слове истины. Оценивая сложившуюся ситуацию, мы считаем недопустимыми угрозы и вмешательство светских властей во внутреннее управление церковью", - говорится в заявлении.
Священнослужители назвали неприемлемыми попытки расколоть единство церкви с использованием властного аппарата с целью нападок против высокопоставленных духовных лиц и священников и низложения католикоса всех армян.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер Армении Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
