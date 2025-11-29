Рейтинг@Mail.ru
Армянские священники осудили вмешательство властей в дела церкви
Религия
 
09:02 29.11.2025
Армянские священники осудили вмешательство властей в дела церкви
Армянские священники осудили вмешательство властей в дела церкви - РИА Новости, 29.11.2025
Армянские священники осудили вмешательство властей в дела церкви
Архимандриты конгрегации духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Святого Эчмиадзина распространили заявление, в котором осудили... РИА Новости, 29.11.2025
религия
армения
россия
ереван
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
армения
россия
ереван
армения, россия, ереван, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
Религия, Армения, Россия, Ереван, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Армянские священники осудили вмешательство властей в дела церкви

Армянская апостольская церковь осудила вмешательство властей в ее дела

CC BY-SA 3.0 / Areg Amirkhanian / Etchmiadzin CathedralЭчмиадзинский кафедральный собор
Эчмиадзинский кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
CC BY-SA 3.0 / Areg Amirkhanian / Etchmiadzin Cathedral
Эчмиадзинский кафедральный собор. Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 ноя - РИА Новости. Архимандриты конгрегации духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Святого Эчмиадзина распространили заявление, в котором осудили вмешательство властей Армении в дела церкви.
"Мы подтверждаем наш обет - оставаться верными православному вероучению, каноническому порядку и Престолу Святого Фаддея, наследнику престола - Гарегину II, Верховному Патриарху и Католикосу всех армян, который "правым учением наставляет нас в слове истины. Оценивая сложившуюся ситуацию, мы считаем недопустимыми угрозы и вмешательство светских властей во внутреннее управление церковью", - говорится в заявлении.
Кафедральный Собор в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Армении назвали гонения на Армянскую апостольскую церковь спланированными
9 ноября, 21:37
Священнослужители назвали неприемлемыми попытки расколоть единство церкви с использованием властного аппарата с целью нападок против высокопоставленных духовных лиц и священников и низложения католикоса всех армян.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер Армении Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна
28 июня, 08:00
 
РелигияАрменияРоссияЕреванГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
