Более тысячи знаков безопасности заменили на водоемах в Москве перед зимой

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более тысячи знаков безопасности заменили на 290 водоемах в Москве перед зимой, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

"Специалисты ГУП "Мосводосток" провели работы по замене летних знаков безопасности на зимние на 290 водоемах, находящихся в ведении предприятия. В общей сложности перед началом сезона заменили 1035 знаков", - говорится в сообщении.