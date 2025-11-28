https://ria.ru/20251128/znak-2059247477.html
Более тысячи знаков безопасности заменили на водоемах в Москве перед зимой
Более тысячи знаков безопасности заменили на 290 водоемах в Москве перед зимой
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более тысячи знаков безопасности заменили на 290 водоемах в Москве перед зимой, сообщает сайт мэра и правительства столицы.
"Специалисты ГУП "Мосводосток" провели работы по замене летних знаков безопасности на зимние на 290 водоемах, находящихся в ведении предприятия. В общей сложности перед началом сезона заменили 1035 знаков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты заменили летние информационные щиты "Купаться запрещено!" на зимние "Выход на лед запрещен!", что необходимо для предупреждения несчастных случаев на водоемах.