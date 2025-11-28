https://ria.ru/20251128/zemletryasenie-2058534522.html
На границе Мексики и Гватемалы произошло землетресяние
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в мексиканском штате Чиапас на границе с Гватемалой, сообщила Национальная сейсмологическая служба страны. РИА Новости, 28.11.2025
На границе Мексики и Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,8
МЕХИКО, 28 ноя - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в мексиканском штате Чиапас на границе с Гватемалой, сообщила Национальная сейсмологическая служба
страны.
"Землетрясение магнитудой 5,8, эпицентр - в 12 километрах к северо-востоку от Уистлы, Чиапас. Время - 28.11.25, 14:06:08. Глубина - 137 километров", - говорится в сообщении службы.
Подземный толчок зафиксирован на атлантическом побережье на юге страны. В штате Чиапас сработали сирены предупреждения, однако в соседних штатах толчки не ощущались из-за большой глубины очага.
Данные о разрушениях и пострадавших пока не приводятся.