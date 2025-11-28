На границе Мексики и Гватемалы произошло землетресяние

МЕХИКО, 28 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в мексиканском штате Чиапас на границе с Гватемалой, сообщила Национальная сейсмологическая Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в мексиканском штате Чиапас на границе с Гватемалой, сообщила Национальная сейсмологическая служба страны.

"Землетрясение магнитудой 5,8, эпицентр - в 12 километрах к северо-востоку от Уистлы, Чиапас. Время - 28.11.25, 14:06:08. Глубина - 137 километров", - говорится в сообщении службы.

Подземный толчок зафиксирован на атлантическом побережье на юге страны. В штате Чиапас сработали сирены предупреждения, однако в соседних штатах толчки не ощущались из-за большой глубины очага.