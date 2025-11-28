Рейтинг@Mail.ru
Жертва ферзя: Зеленский нашел способ победить Россию - РИА Новости, 28.11.2025
21:38 28.11.2025 (обновлено: 22:21 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/zelenskiy-2058518662.html
Жертва ферзя: Зеленский нашел способ победить Россию
Жертва ферзя: Зеленский нашел способ победить Россию - РИА Новости, 28.11.2025
Жертва ферзя: Зеленский нашел способ победить Россию
"Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территорий", — заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в четверг. Именно он РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T21:38:00+03:00
2025-11-28T22:21:00+03:00
2025
аналитика, в мире, украина, киев, сша, елена зеленская, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), фбр, дело миндича
Аналитика, В мире, Украина, Киев, США, Елена Зеленская, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), ФБР, Дело Миндича

Жертва ферзя: Зеленский нашел способ победить Россию

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
"Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территорий", — заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в четверг. Именно он возглавлял делегацию от Киева на переговорах по плану мирного урегулирования, где пункт о территориях был одним из ключевых.
Наутро в его офис и квартиру пришли детективы из НАБУ и САП по делу о коррупции, в котором замешано почти все украинское руководство поголовно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Новый Афганистан: Украина приготовила опасный сюрприз
Вчера, 08:00
Уже вечером Ермак подал в отставку.
И хотя скорость, с которой разворачиваются события, впечатляет, сама новость не стала сюрпризом. Очевидно, что обыск проводили исключительно для соблюдения процедуры. Все, что нужно, у детективов уже было. Никто не пустил бы их к Ермаку, если бы у них не было неоспоримых доказательств его причастности. Второго человека (если не первого) в стране не обыскивают, если есть хотя бы сотые доли процента сомнений в его вине.
Открытым оставался лишь один вопрос: будет ли Зеленский дожидаться официального объявления о подозрении Ермака. Решил не ждать.
Украинские СМИ неоднократно писали, что за расследованием НАБУ может стоять Вашингтон, а в офисе антикоррупционного бюро есть кабинет для курирующих агентов ФБР, которые сменяются там каждые полгода. Так что можно предположить, что заявления Ермака в США не оценили.
И это — еще один важный момент. Ведь, вероятно, желая защитить своего соратника, Зеленский неделю назад назначил Ермака главой переговорной группы от Киева, которая должна была обсуждать план урегулирования конфликта с американцами и европейцами. Дескать: "О мире с вами будет договариваться человек, которого вы считаете виновным в коррупции. Так что если вам нужен мир, то на воровство придется закрыть глаза".
Но заявления Ермака мир не приближали. И глаза решили не закрывать.
В этой связи возникает вопрос: какую ценность имеет все то, что коррумпированный чиновник наобсуждал за эту неделю? Ответ на него мы узнаем на днях — после приезда в Киев нового спецпосланника Трампа и министра армии США Дэниела Дрисколла.
Помимо отставки Ермака, Зеленский анонсировал основательное переформатирование офиса президента и назначение двух новых министров на место фигурантов скандала. Но нынешний премьер Юлия Свириденко — человек Ермака. Да и учитывая, что на записях НАБУ фигурируют несколько десятков человек, думается, Зеленскому сложно будет найти кого-то не замаравшегося.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
26 ноября, 08:00
Но даже если ему это удастся, коррупционный скандал продолжит дамокловым мечом висеть над Зеленским. На записях НАБУ фигурирует близкая подруга его жены — Светлана Чернышова.
Интересно, если на пленках всплывет голос самой Зеленской, кто-то еще поверит в то, что сам глава киевского режима ни о чем не знал? Ждать ли очередной клоунады с отставкой Елены Зеленской с поста жены?
Но пока Зеленский упорно делает вид, что все схемы проворачивались за его спиной, а сам он ни к чему непричастен. "Утратим единство — рискуем потерять все. Себя. Украину. Свое будущее", — заявил он в своем вечернем выступлении.
И чтобы не утратить единство, жертвует ферзем. Самым близким своим соратником. Именно про него он в 2021-м выдал: "Ермак пришел со мной — и он уйдет со мной".
Судя по всему, последовательность будет несколько иной. Утверждают, что один из пунктов мирного плана предусматривает проведение выборов на Украине в течение ста дней. И крайне трудно представить, как в нынешней ситуации — на фоне потерь сотен тысяч человеческих жизней, проигранной войны, утраты территорий, коррупционного скандала и обрушения энергосистемы страны зимой — Зеленский может показать на них хоть сколько-нибудь вменяемый результат.
А вот для самого Зеленского и его друзей из "95-го квартала" выбор заключается в следующем: либо они подписывают все, что нужно, и проигрывают выборы, либо их просто вынесут из кабинетов. И если глава киевского режима надеется повторить трюк Ашрафа Гани, который сбежал из Афганистана с американскими войсками, прихватив с собой полторы сотни миллионов долларов, то напрасно.
С куда большей вероятностью человеку с комплексом Наполеона светит судьба Саакашвили. А может, и хуже.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Как соскочить с крючка. У Зеленского есть первые успехи
24 ноября, 08:00
 
АналитикаВ миреУкраинаКиевСШАЕлена ЗеленскаяАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ФБРДело Миндича
 
 
