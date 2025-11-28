Рейтинг@Mail.ru
На Украине рассказали, когда Зеленский уйдет в отставку - РИА Новости, 28.11.2025
21:27 28.11.2025
На Украине рассказали, когда Зеленский уйдет в отставку
На Украине рассказали, когда Зеленский уйдет в отставку - РИА Новости, 28.11.2025
На Украине рассказали, когда Зеленский уйдет в отставку
Владимир Зеленский уйдет в отставку не сейчас, а тогда, когда ему скажут американцы, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T21:27:00+03:00
2025-11-28T21:27:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
николай азаров (политик)
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
дело миндича
украина
в мире, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
На Украине рассказали, когда Зеленский уйдет в отставку

Экс-премьер Азаров: Зеленский уйдет в отставку, когда ему скажут американцы

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский уйдет в отставку не сейчас, а тогда, когда ему скажут американцы, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.
"Он (Зеленский - ред.) завтра в отставку не уйдет, он уйдет в отставку тогда, когда ему об этом скажут американцы", - заявил Азаров в эфире телеканала "Россия 24".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Украине заявили о "потере контроля" Зеленского из-за отставки Ермака
Вчера, 19:43
Бывший премьер-министр Украины предположил, что Зеленский пока еще нужен американской власти, но не стал уточнять для чего именно.
В пятницу Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ермака.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
После отставки Ермака следующим будет сам Зеленский, заявил Джабаров
Вчера, 19:08
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
