https://ria.ru/20251128/zelenskiy-2058516089.html
На Украине рассказали, когда Зеленский уйдет в отставку
На Украине рассказали, когда Зеленский уйдет в отставку - РИА Новости, 28.11.2025
На Украине рассказали, когда Зеленский уйдет в отставку
Владимир Зеленский уйдет в отставку не сейчас, а тогда, когда ему скажут американцы, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T21:27:00+03:00
2025-11-28T21:27:00+03:00
2025-11-28T21:27:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
николай азаров (политик)
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048178282_599:70:3000:1421_1920x0_80_0_0_a60603c394f521a1d2b294c0f8410604.jpg
https://ria.ru/20251128/kontrol-2058485416.html
https://ria.ru/20251128/ermak-2058478336.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048178282_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_10ce4d421646062b9e66c0a045aed4f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
На Украине рассказали, когда Зеленский уйдет в отставку
Экс-премьер Азаров: Зеленский уйдет в отставку, когда ему скажут американцы