Защита Чекалина просит отпустить его под подписку о невыезде
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Защита обвиняемого в выводе 251,5 миллиона рублей в ОАЭ Артема Чекалина просит отпустить его из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, рассказал РИА Новости его адвокат Корней Подвойский.
"Мы просим смягчить меру пресечения в виде домашнего ареста и изменить ее на подписку о невыезде, поскольку изменились обстоятельства, все доказательства собраны, а само дело уже находится в суде, какие-то риски воспрепятстовать производству по делу, как указывает гособвинитель, отсутствуют", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на предварительном заседании по делу суд не учел характеристики Чекалина
, который занимается благотворительной деятельностью, оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями, а также гуманитарную помощь жителям приграничных регионов России
, пострадавших от атак ВСУ
.
В минувший понедельник Гагаринский суд Москвы
провел в закрытом режиме предварительное судебное заседание по уголовному делу Валерии
и Артема Чекалиных о выводе 251,5 миллионов рублей из России на счета компании в ОАЭ
. Обоим фигурантам суд продлил домашний арест до 10 мая.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Основное заседание по существу назначено на 1 декабря.
Третий фигурант Роман Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.