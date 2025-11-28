Рейтинг@Mail.ru
Защита Чекалина просит отпустить его под подписку о невыезде - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/zaschita-2058242994.html
Защита Чекалина просит отпустить его под подписку о невыезде
Защита Чекалина просит отпустить его под подписку о невыезде - РИА Новости, 28.11.2025
Защита Чекалина просит отпустить его под подписку о невыезде
Защита обвиняемого в выводе 251,5 миллиона рублей в ОАЭ Артема Чекалина просит отпустить его из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, рассказал РИА... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T07:19:00+03:00
2025-11-28T07:19:00+03:00
происшествия
оаэ
россия
москва
артем чекалин
валерия (алла перфилова)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976419890_0:82:2970:1753_1920x0_80_0_0_d0675c8816bad227e51766ef72b22c44.jpg
https://ria.ru/20251128/zaschita-2058236931.html
https://ria.ru/20251124/lerchek-2057266580.html
оаэ
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976419890_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_25fd67f7b58135c7fe9458292660b5c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оаэ, россия, москва, артем чекалин, валерия (алла перфилова), вооруженные силы украины
Происшествия, ОАЭ, Россия, Москва, Артем Чекалин, Валерия (Алла Перфилова), Вооруженные силы Украины
Защита Чекалина просит отпустить его под подписку о невыезде

Защита просит отпустить Чекалина под подписку о невыезде по делу о выводе денег

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАртем Чекалин в суде
Артем Чекалин в суде - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Артем Чекалин в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Защита обвиняемого в выводе 251,5 миллиона рублей в ОАЭ Артема Чекалина просит отпустить его из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, рассказал РИА Новости его адвокат Корней Подвойский.
"Мы просим смягчить меру пресечения в виде домашнего ареста и изменить ее на подписку о невыезде, поскольку изменились обстоятельства, все доказательства собраны, а само дело уже находится в суде, какие-то риски воспрепятстовать производству по делу, как указывает гособвинитель, отсутствуют", - сказал собеседник агентства.
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) на заседании в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Защита Чекалиной подала в суд ходатайство о посещении врача
05:34
Он добавил, что на предварительном заседании по делу суд не учел характеристики Чекалина, который занимается благотворительной деятельностью, оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями, а также гуманитарную помощь жителям приграничных регионов России, пострадавших от атак ВСУ.
В минувший понедельник Гагаринский суд Москвы провел в закрытом режиме предварительное судебное заседание по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных о выводе 251,5 миллионов рублей из России на счета компании в ОАЭ. Обоим фигурантам суд продлил домашний арест до 10 мая.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Основное заседание по существу назначено на 1 декабря.
Третий фигурант Роман Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.
Блогер Артем Чекалин в суде - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Чекалин в суде частично признал вину, сообщила Лерчек
24 ноября, 22:01
 
ПроисшествияОАЭРоссияМоскваАртем ЧекалинВалерия (Алла Перфилова)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала