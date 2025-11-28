Рейтинг@Mail.ru
28.11.2025

В Йемене может вспыхнуть новый конфликт, сообщил источник
04:22 28.11.2025
В Йемене может вспыхнуть новый конфликт, сообщил источник
Обострение напряжённости в связи с конфликтом между сепаратистским Переходным советом Южного Йемена и племенными кланами, которые контролируют нефтяные объекты... РИА Новости, 28.11.2025
2025
в мире, йемен
В мире, Йемен
КАИР, 28 ноя — РИА Новости. Обострение напряжённости в связи с конфликтом между сепаратистским Переходным советом Южного Йемена и племенными кланами, которые контролируют нефтяные объекты и месторождения в богатой нефтью провинции Хадрамаут на востоке Йемена, грозит перерасти в вооружённые столкновения, сообщил РИА Новости йеменский источник в Хадрамауте.
"Переходный совет в последние часы развернул военные силы на окраине Мукаллы, столицы провинции Хадрамаут. Это развёртывание совпало с призывом совета собраться в Сейюне, втором по величине городе провинции, для участия в массовом митинге, посвящённом 58-й годовщине независимости Южного Йемена от британского правления (30 ноября 1967 года)", - разъяснил источник.
По его словам, мобилизация лояльных сепаратистам сил последовала за обвинениями командующего службой поддержки безопасности этих сил Салеха Абу Бакра в адрес главы Альянса племён йеменской провинции Хадрамаут, который контролирует нефтяные объекты, в размещении на въездах в города в Вади-Хадрамауте военизированных отрядов.
В ответ на это глава Альянса племён Хадрамаута Амру бен Хабриш призвал шейхов и старейшин племен этой не затронутой войной провинции Йемена "обсудить ситуацию, связанную с событиями, угрожающими безопасности и стабильности Хадрамаута".
На встрече они обвинили сепаратистов из Южного Йемена во "втягивании Хадрамаута в конфликты, не отвечающие его интересам". При этом они также обвинили правящий на подконтрольных ему территориях Руководящий совет Йемена в невыполнении обязательств перед жителями провинции, которые включают выделение средств от продажи нефти, добытой в Хадрамауте, на создание новой электросети в этой провинции, передачу ответственности за безопасность и принятие военных решений её жителям, обеспечение их участия в политической жизни. Ранее в этом месяце между военными силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, и боевиками из племен на востоке вспыхнули столкновения, в результате которых трое человек получили ранения.
Десятый год подряд Йемен страдает от непрекращающейся борьбы за власть между международно признанным правительством и движением хуситов "Ансар Аллах", которые контролируют провинции на севере и в центральной части страны, в то время как на юге власть поделена между различными вооруженными группировками, не желающими подчиняться международно признанному правительству.
