В Адене десятки отставных военных провели акцию протеста, сообщил источник - РИА Новости, 28.11.2025
02:06 28.11.2025
В Адене десятки отставных военных провели акцию протеста, сообщил источник
В Адене десятки отставных военных провели акцию протеста, сообщил источник
Десятки отставных военных и гражданских служащих Йемена провели в четверг акцию протеста во временной столице международно признанных властей Адене против... РИА Новости, 28.11.2025
в мире, йемен, аден, сана, оон
В мире, Йемен, Аден, Сана, ООН
В Адене десятки отставных военных провели акцию протеста, сообщил источник

Отставные военные устроили акцию протеста на юге Йемена, требуя выплаты пенсий

© Flickr / Brian Harrington SpierГород Аден, Йемен
Город Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Flickr / Brian Harrington Spier
Город Аден, Йемен. Архивное фото
КАИР, 28 ноя - РИА Новости. Десятки отставных военных и гражданских служащих Йемена провели в четверг акцию протеста во временной столице международно признанных властей Адене против ухудшения условий жизни из-за задержек с выплатой пенсий, сообщил РИА Новости источник в Адене.
"Руководство Высшего координационного совета по делам отставных и принудительно уволенных военнослужащих, сотрудников служб безопасности и гражданских лиц, организовавшее акцию протеста перед президентским дворцом Маашик в Адене, требует от руководства Йемена выплатить пенсии, которые задерживаются на несколько месяцев, до конца текущего года и установить график выплат задолженности за предыдущие годы", - рассказал источник.
Хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Хуситы и армия Йемена вступили в столкновения на юго-западе страны
2 ноября, 16:30
Международно признанное правительство Йемена страдает от финансового кризиса из-за прекращения экспорта нефти, который являлся основным источником доходов бюджета и на который по состоянию на октябрь 2022 года приходилось 75% его доходов. Эта приостановка стала результатом нападений правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситов) на экспортные терминалы, что привело к задержкам выплаты заработной платы сотрудникам в контролируемых правительством районах и снижению уровня основных услуг, в первую очередь, электроснабжения.
Более десяти лет Йемен переживает гражданский конфликт между международно признанным правительством и движением хуситов. Последствия этого конфликта ощущаются во всех секторах, включая гуманитарный кризис, который ООН называет одним из худших в мире.
С сентября 2014 года хуситы контролируют большинство центральных и северных провинций Йемена, включая столицу Сану. 26 марта 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию в поддержку йеменской армии, чтобы отбить эти территории у группировки, но не смогла добиться успеха.
По данным на конец 2021 года, война в Йемене унесла жизни 377 тысяч человек и нанесла экономике страны совокупный ущерб, оцениваемый в 126 миллиардов долларов. По данным ООН, 80% населения страны, насчитывающего около 35 миллионов человек, нуждаются в гуманитарной помощи.
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Хуситы будут укреплять военный потенциал для сдерживания Израиля
13 октября, 21:58
 
