В Адене десятки отставных военных провели акцию протеста, сообщил источник

КАИР, 28 ноя - РИА Новости. Десятки отставных военных и гражданских служащих Йемена провели в четверг акцию протеста во временной столице международно признанных властей Адене против ухудшения условий жизни из-за задержек с выплатой пенсий, сообщил РИА Новости источник в Адене.

"Руководство Высшего координационного совета по делам отставных и принудительно уволенных военнослужащих, сотрудников служб безопасности и гражданских лиц, организовавшее акцию протеста перед президентским дворцом Маашик в Адене , требует от руководства Йемена выплатить пенсии, которые задерживаются на несколько месяцев, до конца текущего года и установить график выплат задолженности за предыдущие годы", - рассказал источник.

Международно признанное правительство Йемена страдает от финансового кризиса из-за прекращения экспорта нефти, который являлся основным источником доходов бюджета и на который по состоянию на октябрь 2022 года приходилось 75% его доходов. Эта приостановка стала результатом нападений правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситов) на экспортные терминалы, что привело к задержкам выплаты заработной платы сотрудникам в контролируемых правительством районах и снижению уровня основных услуг, в первую очередь, электроснабжения.

Более десяти лет Йемен переживает гражданский конфликт между международно признанным правительством и движением хуситов. Последствия этого конфликта ощущаются во всех секторах, включая гуманитарный кризис, который ООН называет одним из худших в мире.

С сентября 2014 года хуситы контролируют большинство центральных и северных провинций Йемена, включая столицу Сану . 26 марта 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию в поддержку йеменской армии, чтобы отбить эти территории у группировки, но не смогла добиться успеха.