Премьер Йемена предложил России расширить инвестиции в энергетику

ДОХА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер международно признанного правительства Йемена Салем бен Брейк предложил российским компаниям расширить инвестиции в энергетическом секторе Йемена, в частности, в возобновляемую энергетику, для решения хронического энергетического кризиса в стране, передает официальное йеменское информационное агентство Saba.
"Стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества между двумя дружественными странами и возможности его расширения в области энергетики, транспорта, инфраструктуры, торговли и инвестиций. Они также обсудили активизацию работы совместного комитета по экономическому сотрудничеству и укрепление международной морской безопасности в Красном море и Аденском заливе", - говорится в сообщении агентства по итогам встречи.
Йеменский премьер подчеркнул, что его правительство стремится привлечь надежных международных партнеров для реализации стратегических проектов в области традиционной и возобновляемой энергетики, предложив России расширить свое техническое и инвестиционное присутствие в Йемене и воспользоваться "многообещающими возможностями", которые предлагает этот сектор на предстоящем этапе.
По данным агентства, на встрече также обсуждались итоги первой Национальной энергетической конференции, проведенной в Адене в этом месяце.
Отмечается, что посол России, в свою очередь, заявил о поддержке со стороны РФ йеменского правительства и проводимых им комплексных реформ и усилий по укреплению стабильности. Кудров выразил заинтересованность в активизации работы совместного комитета и изучении возможностей участия в энергетических и инфраструктурных проектах.
