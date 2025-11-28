Рейтинг@Mail.ru
Премьер Йемена предложил России расширить инвестиции в энергетику - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:22 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/yemen-2058220601.html
Премьер Йемена предложил России расширить инвестиции в энергетику
Премьер Йемена предложил России расширить инвестиции в энергетику - РИА Новости, 28.11.2025
Премьер Йемена предложил России расширить инвестиции в энергетику
Премьер международно признанного правительства Йемена Салем бен Брейк предложил российским компаниям расширить инвестиции в энергетическом секторе Йемена, в... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T01:22:00+03:00
2025-11-28T01:22:00+03:00
в мире
йемен
россия
аден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796816_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_b283f9ccb20ec7a031796b948f636b07.jpg
https://ria.ru/20250528/putin-2019570968.html
https://ria.ru/20251022/yemen-2049731995.html
йемен
россия
аден
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796816_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f39e5763aa68aab718a6956d3ac0cbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, россия, аден
В мире, Йемен, Россия, Аден
Премьер Йемена предложил России расширить инвестиции в энергетику

Премьер Йемена предложил российским компаниям расширить инвестиции в энергетику

© iStock.com / zanskarСтолица Йемена город Сана
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© iStock.com / zanskar
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер международно признанного правительства Йемена Салем бен Брейк предложил российским компаниям расширить инвестиции в энергетическом секторе Йемена, в частности, в возобновляемую энергетику, для решения хронического энергетического кризиса в стране, передает официальное йеменское информационное агентство Saba.
По его информации, премьер принял посла РФ в Йемене Евгения Кудрова во временной столице международно признанных властей Адене.
Путин об успешном развитии торгово-экономических отношений с Йеменом - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Путин оценил торгово-экономические отношения России и Йемена
28 мая, 15:32
"Стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества между двумя дружественными странами и возможности его расширения в области энергетики, транспорта, инфраструктуры, торговли и инвестиций. Они также обсудили активизацию работы совместного комитета по экономическому сотрудничеству и укрепление международной морской безопасности в Красном море и Аденском заливе", - говорится в сообщении агентства по итогам встречи.
Йеменский премьер подчеркнул, что его правительство стремится привлечь надежных международных партнеров для реализации стратегических проектов в области традиционной и возобновляемой энергетики, предложив России расширить свое техническое и инвестиционное присутствие в Йемене и воспользоваться "многообещающими возможностями", которые предлагает этот сектор на предстоящем этапе.
По данным агентства, на встрече также обсуждались итоги первой Национальной энергетической конференции, проведенной в Адене в этом месяце.
Отмечается, что посол России, в свою очередь, заявил о поддержке со стороны РФ йеменского правительства и проводимых им комплексных реформ и усилий по укреплению стабильности. Кудров выразил заинтересованность в активизации работы совместного комитета и изучении возможностей участия в энергетических и инфраструктурных проектах.
Айдарус аз-Зубейди - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Йемене отметили важность роли России в содействии мирным усилиям
22 октября, 01:01
 
В миреЙеменРоссияАден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала