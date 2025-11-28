Премьер Йемена предложил России расширить инвестиции в энергетику

ДОХА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер международно признанного правительства Йемена Салем бен Брейк предложил российским компаниям расширить инвестиции в энергетическом секторе Йемена, в частности, в возобновляемую энергетику, для решения хронического энергетического кризиса в стране, передает официальное йеменское информационное агентство Премьер международно признанного правительства Йемена Салем бен Брейк предложил российским компаниям расширить инвестиции в энергетическом секторе Йемена, в частности, в возобновляемую энергетику, для решения хронического энергетического кризиса в стране, передает официальное йеменское информационное агентство Saba

По его информации, премьер принял посла РФ Йемене Евгения Кудрова во временной столице международно признанных властей Адене

"Стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества между двумя дружественными странами и возможности его расширения в области энергетики, транспорта, инфраструктуры, торговли и инвестиций. Они также обсудили активизацию работы совместного комитета по экономическому сотрудничеству и укрепление международной морской безопасности в Красном море и Аденском заливе", - говорится в сообщении агентства по итогам встречи.

Йеменский премьер подчеркнул, что его правительство стремится привлечь надежных международных партнеров для реализации стратегических проектов в области традиционной и возобновляемой энергетики, предложив России расширить свое техническое и инвестиционное присутствие в Йемене и воспользоваться "многообещающими возможностями", которые предлагает этот сектор на предстоящем этапе.

По данным агентства, на встрече также обсуждались итоги первой Национальной энергетической конференции, проведенной в Адене в этом месяце.