Политический курс премьера Японии опасен для страны, заявил эксперт - РИА Новости, 28.11.2025
03:36 28.11.2025
Политический курс премьера Японии опасен для страны, заявил эксперт
Политический курс премьера Японии опасен для страны, заявил эксперт
в мире
китай
япония
тайвань
санаэ такаити
дональд трамп
китай
япония
тайвань
2025
Новости
в мире, китай, япония, тайвань, санаэ такаити, дональд трамп
В мире, Китай, Япония, Тайвань, Санаэ Такаити, Дональд Трамп
Политический курс премьера Японии опасен для страны, заявил эксперт

Политолог Камикубо: курс Такаити может привести к резкой инфляции

© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 28 ноя – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Политический курс премьер-министра Японии Санаэ Такаити, сопровождающийся резкими высказываниями по Тайваню и ставкой на масштабные бюджетные вливания, может представлять риск для страны, заявил РИА Новости эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо.
"Сегодня рейтинг поддержки правительства Такаити составляет почти 80%, что является одним из самых высоких показателей в истории японских кабинетов. Но это происходит вовсе не потому, что большинство населения понимает содержание ее заявлений по тайваньскому вопросу", - сказал эксперт.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ раскрыли, какую пощечину получила премьер Японии от России
19 ноября, 09:55
По его словам, феноменальный уровень поддержки нового кабинета связан с ожиданиями быстрых экономических решений. Вместе с этим, считает Камикубо, экономический подход премьера, предполагающий масштабные фискальные вливания и инвестиции в стратегические отрасли, не гарантирует стабилизации экономики.
"Такой курс скорее способен усилить инфляцию. Однако общество рассчитывает, что именно кабинет Такаити сумеет ее обуздать", - отметил он.
Вместе с этим, как считает Камикубо, обострение дипломатических конфликтов на фоне роста цен внутри страны может обернуться резким падением доверия к власти.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
МИД Китая сделал послу Японии серьезное представление
14 ноября, 05:57
"Если ухудшение отношений с иностранными государствами и инфляции приведут к видимому падению внутренней экономики, поддержка Такаити может быстро упасть. Будучи миноритарным кабинетом со слабой политической базой, премьер-министр Такаити должна поддерживать высокий уровень одобрения. Следовательно, она, вероятно, будет продолжать популистскую и радикальную риторику и политику, ориентированную на общественное мнение. Это представляет риск для Японии", - подытожил профессор университета Рицумэйкан.
Между Токио и Пекином разгорелся дипломатический скандал после высказываний Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, если она будет сопровождаться использованием кораблей и военной силы, можно будет расценивать как "экзистенциальный кризис".
В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в соцсети X написал: "ничего не остается как не колеблясь ни мгновения сломать эту грязную шею, которая влезла без спроса. Вы к этому готовы?". Затем пост был удален. На высказывания японского премьера в более дипломатичной манере отреагировал МИД КНР. Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра о Тайване.
Площадь Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Госсовете Китая Японию призвали глубоко задуматься о своей истории
12 ноября, 06:20
В свою очередь 14 ноября МИД Японии вызвал посла Китая в Токио У Цзянхао и заявил ему протест в связи с неподобающими высказываниями генконсула КНР в Осаке.
Позже министерство образования и министерство культуры и туризма Китая призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию. На фоне обострения отношений в кинотеатрах Китая был также отменен прокат двух японских анимационных фильмов.
Ранее СМИ сообщили, что вопрос урегулирования ситуации вокруг противостояния Японии и Китая из-за Тайваня стало одной из тем состоявшегося на днях телефонного разговора Такаити с президентом США Дональдом Трампом.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
МИД КНР назвал планы Японии разместить ракеты вблизи Тайваня провокацией
24 ноября, 11:13
 
В миреКитайЯпонияТайваньСанаэ ТакаитиДональд Трамп
 
 
Пресс-центр
