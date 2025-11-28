Политический курс премьера Японии опасен для страны, заявил эксперт

ТОКИО, 28 ноя – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Политический курс премьер-министра Японии Санаэ Такаити, сопровождающийся резкими высказываниями по Тайваню и ставкой на масштабные бюджетные вливания, может представлять риск для страны, заявил РИА Новости эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо.

"Сегодня рейтинг поддержки правительства Такаити составляет почти 80%, что является одним из самых высоких показателей в истории японских кабинетов. Но это происходит вовсе не потому, что большинство населения понимает содержание ее заявлений по тайваньскому вопросу", - сказал эксперт.

По его словам, феноменальный уровень поддержки нового кабинета связан с ожиданиями быстрых экономических решений. Вместе с этим, считает Камикубо, экономический подход премьера, предполагающий масштабные фискальные вливания и инвестиции в стратегические отрасли, не гарантирует стабилизации экономики.

"Такой курс скорее способен усилить инфляцию. Однако общество рассчитывает, что именно кабинет Такаити сумеет ее обуздать", - отметил он.

Вместе с этим, как считает Камикубо, обострение дипломатических конфликтов на фоне роста цен внутри страны может обернуться резким падением доверия к власти.

"Если ухудшение отношений с иностранными государствами и инфляции приведут к видимому падению внутренней экономики, поддержка Такаити может быстро упасть. Будучи миноритарным кабинетом со слабой политической базой, премьер-министр Такаити должна поддерживать высокий уровень одобрения. Следовательно, она, вероятно, будет продолжать популистскую и радикальную риторику и политику, ориентированную на общественное мнение. Это представляет риск для Японии", - подытожил профессор университета Рицумэйкан.

Между Токио Пекином разгорелся дипломатический скандал после высказываний Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня , если она будет сопровождаться использованием кораблей и военной силы, можно будет расценивать как "экзистенциальный кризис".

В ответ на это генеральный консул КНР Осаке Сюэ Цзянь в соцсети X написал: "ничего не остается как не колеблясь ни мгновения сломать эту грязную шею, которая влезла без спроса. Вы к этому готовы?". Затем пост был удален. На высказывания японского премьера в более дипломатичной манере отреагировал МИД КНР. Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра о Тайване.

В свою очередь 14 ноября МИД Японии вызвал посла Китая в Токио У Цзянхао и заявил ему протест в связи с неподобающими высказываниями генконсула КНР в Осаке.

Позже министерство образования и министерство культуры и туризма Китая призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию. На фоне обострения отношений в кинотеатрах Китая был также отменен прокат двух японских анимационных фильмов.

Дональдом Трампом. Ранее СМИ сообщили, что вопрос урегулирования ситуации вокруг противостояния Японии и Китая из-за Тайваня стало одной из тем состоявшегося на днях телефонного разговора Такаити с президентом США