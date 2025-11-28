https://ria.ru/20251128/yakutiya-2058417927.html
Федеральный проект "Синергия Арктики" стартовал в Якутии
ЯКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Федеральному проекту "Синергия Арктики" дали торжественный старт в Якутии на площадке четвертого форума "Цифровой алмаз", о его запуске объявили глава региона Айсен Николаев и министр цифрового развития России Максут Шадаев, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-служба главы и правительства Якутии сообщала, что по проекту "Синергия Арктики" в арктических районах республики проведут свыше 7 тысяч километров высокоскоростных волоконно-оптических линий связи. ВОЛС появятся в 61 населенном пункте Якутии, где живут около 50 тысяч человек.
Николаев на церемонии запуска проекта отметил, что строительство оптоволоконных линий будет завершено в течение трёх лет. На реализацию проекта направят 5,5 миллиардов рублей из федерального бюджета и столько же - из республиканского.
"Это позволит обеспечить скорость интернета до 100 Мбит/с в 61 населённом пункте Арктики и создать новую опорную цифровую инфраструктуру в районах, где она до сих пор была недоступна", - сказал глава региона.
Четвертый форум "Цифровой Алмаз" собрал в Якутске более 2,5 тысяч участников.