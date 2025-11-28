Рейтинг@Mail.ru
Федеральный проект "Синергия Арктики" стартовал в Якутии
Республика Саха (Якутия)
 
16:37 28.11.2025
Федеральный проект "Синергия Арктики" стартовал в Якутии
Федеральный проект "Синергия Арктики" стартовал в Якутии
Федеральному проекту "Синергия Арктики" дали торжественный старт в Якутии на площадке четвертого форума "Цифровой алмаз", о его запуске объявили глава региона... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T16:37:00+03:00
2025-11-28T16:37:00+03:00
республика саха (якутия)
арктика
якутск
айсен николаев
арктика
якутск
арктика, якутск, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Арктика, Якутск, Айсен Николаев
Федеральный проект "Синергия Арктики" стартовал в Якутии

В Якутии запустили проект «Синергия Арктики»

CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
Якутск с высоты. Архивное фото
ЯКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Федеральному проекту "Синергия Арктики" дали торжественный старт в Якутии на площадке четвертого форума "Цифровой алмаз", о его запуске объявили глава региона Айсен Николаев и министр цифрового развития России Максут Шадаев, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-служба главы и правительства Якутии сообщала, что по проекту "Синергия Арктики" в арктических районах республики проведут свыше 7 тысяч километров высокоскоростных волоконно-оптических линий связи. ВОЛС появятся в 61 населенном пункте Якутии, где живут около 50 тысяч человек.
Николаев на церемонии запуска проекта отметил, что строительство оптоволоконных линий будет завершено в течение трёх лет. На реализацию проекта направят 5,5 миллиардов рублей из федерального бюджета и столько же - из республиканского.
"Это позволит обеспечить скорость интернета до 100 Мбит/с в 61 населённом пункте Арктики и создать новую опорную цифровую инфраструктуру в районах, где она до сих пор была недоступна", - сказал глава региона.
Четвертый форум "Цифровой Алмаз" собрал в Якутске более 2,5 тысяч участников.
Коридоры развития: как в Якутии формируют новый транспортный каркас
Республика Саха (Якутия)АрктикаЯкутскАйсен Николаев
 
 
