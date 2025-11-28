В Верхневолжье сохранят увеличенную выплату по контракту на военную службу. Архивное фото

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Тверской области по 30 декабря 2025 года включительно продлен срок предоставления увеличенного размера единовременной региональной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба облправительства.

Такое решение принято в пятницу на заседании президиума правительства области под руководством врио губернатора Виталия Королева

Как отмечается в сообщении, в настоящее время увеличенный размер единовременной региональной выплаты гражданам, которые заключат контракт о прохождении военной службы, составляет 2 миллиона рублей. С учетом федеральной выплаты военнослужащие в Тверской области при заключении контракта получают единовременно 2,4 миллиона рублей.