https://ria.ru/20251128/vyplata-2058474034.html
В Верхневолжье сохранят увеличенную выплату по контракту на военную службу
В Верхневолжье сохранят увеличенную выплату по контракту на военную службу - РИА Новости, 28.11.2025
В Верхневолжье сохранят увеличенную выплату по контракту на военную службу
В Тверской области по 30 декабря 2025 года включительно продлен срок предоставления увеличенного размера единовременной региональной выплаты при заключении... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T18:52:00+03:00
2025-11-28T18:52:00+03:00
2025-11-28T18:52:00+03:00
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058469026_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90c2ea20c0f437f40faf5a3cf10d0a9a.jpg
https://ria.ru/20251127/svo-2058024547.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058469026_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ef493cdd57f2365e6b509194a4a8589c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Верхневолжье сохранят увеличенную выплату по контракту на военную службу
Единовременная выплата по контракту в Верхневолжье составила 2,4 млн рублей
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Тверской области по 30 декабря 2025 года включительно продлен срок предоставления увеличенного размера единовременной региональной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба облправительства.
Такое решение принято в пятницу на заседании президиума правительства области под руководством врио губернатора Виталия Королева
.
Как отмечается в сообщении, в настоящее время увеличенный размер единовременной региональной выплаты гражданам, которые заключат контракт о прохождении военной службы, составляет 2 миллиона рублей. С учетом федеральной выплаты военнослужащие в Тверской области при заключении контракта получают единовременно 2,4 миллиона рублей.
Также в Верхневолжье предоставляют единовременную денежную выплату жителям, оказавшим содействие в привлечении граждан на военную службу по контракту (за исключением сотрудников силовых структур). Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей за каждого привлеченного к службе гражданина.