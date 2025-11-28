Рейтинг@Mail.ru
В Верхневолжье сохранят увеличенную выплату по контракту на военную службу
Тверская область
 
18:52 28.11.2025
В Верхневолжье сохранят увеличенную выплату по контракту на военную службу
В Верхневолжье сохранят увеличенную выплату по контракту на военную службу
В Тверской области по 30 декабря 2025 года включительно продлен срок предоставления увеличенного размера единовременной региональной выплаты при заключении... РИА Новости, 28.11.2025
Тверская область
В Верхневолжье сохранят увеличенную выплату по контракту на военную службу

Единовременная выплата по контракту в Верхневолжье составила 2,4 млн рублей

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Тверской области по 30 декабря 2025 года включительно продлен срок предоставления увеличенного размера единовременной региональной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба облправительства.
Такое решение принято в пятницу на заседании президиума правительства области под руководством врио губернатора Виталия Королева.
Как отмечается в сообщении, в настоящее время увеличенный размер единовременной региональной выплаты гражданам, которые заключат контракт о прохождении военной службы, составляет 2 миллиона рублей. С учетом федеральной выплаты военнослужащие в Тверской области при заключении контракта получают единовременно 2,4 миллиона рублей.
Также в Верхневолжье предоставляют единовременную денежную выплату жителям, оказавшим содействие в привлечении граждан на военную службу по контракту (за исключением сотрудников силовых структур). Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей за каждого привлеченного к службе гражданина.
