Ученые предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце
В течение пятницы ожидается возобновление сильных солнечных вспышек уровня M, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T14:56:00+03:00
2025-11-28T14:56:00+03:00
2025-11-28T16:36:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
земля
земля, российская академия наук
Наука, Земля, Российская академия наук
Ученые предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце
ИКИ РАН: в пятницу ожидается возобновление сильных вспышек на Солнце уровня M
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В течение пятницы ожидается возобновление сильных солнечных вспышек уровня M, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"По прогнозу в течение сегодняшнего дня ожидается возобновление сильных вспышек уровня M. Вероятности вспышек высшего X уровня также повышены, но пока находятся на умеренных уровнях", — говорится в заявлении.
По словам ученых, значительно увеличилась частота малых и средних вспышек, не оказывающих влияния на Землю
, но свидетельствующих о быстром росте запасов вспышечной энергии.
"Резкое усиление вспышечной активности ожидается в ближайшие сутки (возможно, уже в ближайшие часы) в связи с выходом на обращенную к Земле сторону Солнца нескольких новых крупных активных центров. За последние 24 часа почти в пять раз возросли потоки рентгеновского солнечного излучения", — отметили в лаборатории.
Качели солнечной активности наблюдаются уже около полутора месяцев. Они связаны с ярко выраженной и не вполне понятной асимметрией в распределении солнечных активных центров, объяснили ученые.