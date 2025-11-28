Рейтинг@Mail.ru
Ученые предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
14:56 28.11.2025 (обновлено: 16:36 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/vozobnovlenie-2058366661.html
Ученые предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце
Ученые предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце - РИА Новости, 28.11.2025
Ученые предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце
В течение пятницы ожидается возобновление сильных солнечных вспышек уровня M, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T14:56:00+03:00
2025-11-28T16:36:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875712370_0:0:780:439_1920x0_80_0_0_9dc19c9abed89dae4b90b3cc41458de8.jpg
https://ria.ru/20251123/solntse-2056871731.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875712370_0:0:780:585_1920x0_80_0_0_faa496cf94882d05884c5564705fd5bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук
Наука, Земля, Российская академия наук
Ученые предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце

ИКИ РАН: в пятницу ожидается возобновление сильных вспышек на Солнце уровня M

CC BY-SA 4.0 / / Солнечная активность
Солнечная активность - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
CC BY-SA 4.0 / /
Солнечная активность. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В течение пятницы ожидается возобновление сильных солнечных вспышек уровня M, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"По прогнозу в течение сегодняшнего дня ожидается возобновление сильных вспышек уровня M. Вероятности вспышек высшего X уровня также повышены, но пока находятся на умеренных уровнях", — говорится в заявлении.
По словам ученых, значительно увеличилась частота малых и средних вспышек, не оказывающих влияния на Землю, но свидетельствующих о быстром росте запасов вспышечной энергии.
«

"Резкое усиление вспышечной активности ожидается в ближайшие сутки (возможно, уже в ближайшие часы) в связи с выходом на обращенную к Земле сторону Солнца нескольких новых крупных активных центров. За последние 24 часа почти в пять раз возросли потоки рентгеновского солнечного излучения", — отметили в лаборатории.

Качели солнечной активности наблюдаются уже около полутора месяцев. Они связаны с ярко выраженной и не вполне понятной асимметрией в распределении солнечных активных центров, объяснили ученые.
Солнце - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Пугающий шаг": ученые захотели потушить Солнце
23 ноября, 02:11
 
НаукаЗемляРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала