Ученые предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце

"Резкое усиление вспышечной активности ожидается в ближайшие сутки (возможно, уже в ближайшие часы) в связи с выходом на обращенную к Земле сторону Солнца нескольких новых крупных активных центров. За последние 24 часа почти в пять раз возросли потоки рентгеновского солнечного излучения", — отметили в лаборатории.