https://ria.ru/20251128/vnukovo-2058237238.html
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.11.2025
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T05:37:00+03:00
2025-11-28T05:37:00+03:00
2025-11-28T05:37:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39767/81/397678123_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_58eee0567050b07873c59e08725ca2a2.jpg
https://ria.ru/20251128/aeroporty-2058232158.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39767/81/397678123_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_a8723b623304e06a931e3ed2228a998c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов