Путин заявил, что власти сознательно сократили число аспирантов - РИА Новости, 28.11.2025
20:54 28.11.2025
Путин заявил, что власти сознательно сократили число аспирантов
Путин заявил, что власти сознательно сократили число аспирантов - РИА Новости, 28.11.2025
Путин заявил, что власти сознательно сократили число аспирантов
Власти РФ сознательно пошли на сокращение числа аспирантов, чтобы в аспирантуру шли люди, осознанно делающие выбор в пользу исследований, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.11.2025
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил, что власти сознательно сократили число аспирантов

Путин: в России сократили число аспирантов, чтобы люди осознанно делали выбор

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Власти РФ сознательно пошли на сокращение числа аспирантов, чтобы в аспирантуру шли люди, осознанно делающие выбор в пользу исследований, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы сознательно пошли на принятие некоторых решений, которые привели к уменьшению, к сокращению количества аспирантов. Оно действительно сократилось, особенно среди молодых исследователей. Делали это сознательно для того, чтобы человек не воспринимал работу над кандидатской диссертацией просто как продолжение образования и получения соответствующего документа, более качественного образования, а делали это сознательно для того, чтобы привлечь в аспирантуры людей, которые осознанно делают выбор для того, чтобы заниматься именно исследовательской работой, научной работой", - сказал Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин сообщил о размере стипендии у некоторых аспирантов
Россия Владимир Путин Общество
 
 
