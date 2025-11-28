https://ria.ru/20251128/vlasti-2058508739.html
Путин заявил, что власти сознательно сократили число аспирантов
Путин заявил, что власти сознательно сократили число аспирантов - РИА Новости, 28.11.2025
Путин заявил, что власти сознательно сократили число аспирантов
Власти РФ сознательно пошли на сокращение числа аспирантов, чтобы в аспирантуру шли люди, осознанно делающие выбор в пользу исследований, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T20:54:00+03:00
2025-11-28T20:54:00+03:00
2025-11-28T20:54:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058507389_0:195:3174:1980_1920x0_80_0_0_96dd23d052daf6d6307be645002c0e70.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058502084.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058507389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7682aa24c421daa99afe5b51d4a2e079.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил, что власти сознательно сократили число аспирантов
Путин: в России сократили число аспирантов, чтобы люди осознанно делали выбор