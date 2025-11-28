Рейтинг@Mail.ru
Россия и Венгрия достигли согласия по АЭС "ПАКШ-2", заявил Сийярто - РИА Новости, 28.11.2025
19:09 28.11.2025
Россия и Венгрия достигли согласия по АЭС "ПАКШ-2", заявил Сийярто
Россия и Венгрия достигли согласия по АЭС "ПАКШ-2", заявил Сийярто - РИА Новости, 28.11.2025
Россия и Венгрия достигли согласия по АЭС "ПАКШ-2", заявил Сийярто
РФ и Венгрия достигли соглашения об ускорении реализации проекта АЭС "Пакш-2", подготовительные работы идут по графику, "первый бетон" запланирован на 5... РИА Новости, 28.11.2025
экономика
россия
венгрия
петер сийярто
аэс "пакш-2"
аэс "пакш"
россия
венгрия
экономика, россия, венгрия, петер сийярто, аэс "пакш-2", аэс "пакш"
Экономика, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, АЭС "Пакш-2", АЭС "Пакш"
Россия и Венгрия достигли согласия по АЭС "ПАКШ-2", заявил Сийярто

Сийярто: РФ и Венгрия достигли согласия об ускорении реализации АЭС ПАКШ-2

БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. РФ и Венгрия достигли соглашения об ускорении реализации проекта АЭС "Пакш-2", подготовительные работы идут по графику, "первый бетон" запланирован на 5 февраля, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Было достигнуто соглашение о значительном ускорении строительства АЭС "Пакш". Вся техническая подготовка идёт по ранее согласованному графику, поэтому "первый бетон" будет залит в землю 5 февраля", - сказал Сийярто в видеообращении с Манежной площади, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Сийярто призвал ускорить создание нефтепровода между Венгрией и Сербией
26 ноября, 15:03
 
ЭкономикаРоссияВенгрияПетер СийяртоАЭС "Пакш-2"АЭС "Пакш"
 
 
