Россия и Венгрия достигли согласия по АЭС "ПАКШ-2", заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. РФ и Венгрия достигли соглашения об ускорении реализации проекта АЭС "Пакш-2", подготовительные работы идут по графику, "первый бетон" запланирован на 5 февраля, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.