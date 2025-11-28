Рейтинг@Mail.ru
Новак отметил желание Венгрии продолжать сотрудничество в энергетике
17:55 28.11.2025 (обновлено: 18:31 28.11.2025)
Новак отметил желание Венгрии продолжать сотрудничество в энергетике
экономика
россия
венгрия
александр новак
павел зарубин
владимир путин
экономика, россия, венгрия, александр новак, павел зарубин, владимир путин
Экономика, Россия, Венгрия, Александр Новак, Павел Зарубин, Владимир Путин
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия видит желание Венгрии продолжать сотрудничество в области энергетики на взаимовыгодной основе, это эффективно для экономики обеих стран, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Наше торгово-экономическое сотрудничество в энергетике развивается. Проекты, которые в нашей стране реализуются венгерскими компаниями, тоже успешно работают. Будем продолжать работать. Мы видим желание наших венгерских партнеров. Это на взаимовыгодной основе абсолютно. Поэтому эффективно как для экономики Венгрии, так и для экономики России", - сказал Новак журналисту Павлу Зарубину по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Венгрия ощущает влияние украинского конфликта на себе, заявил Орбан
Вчера, 14:22
Венгрия остается одним из основных партнеров России в Европе, занимая принципиальную позицию по своей энергобезопасности и возможности получения от России надежных, стабильных энергоресурсов, отметил Новак. По его словам, поставки газа продолжаются стабильно, при этом Венгрия, покупая трубопроводный, а не сжиженный газ, пользуется преимуществом. Так, продолжил Новак, в 2024 году Россия поставила рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, за 10 месяцев этого года - 5,4 миллиарда.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости в конце ноября выразил ожидания, что поставки газа по итогам года обновят прошлогодних рекордных показателей в 8,6 миллиардов. По его словам, поставки газа к концу ноября превысили 7 миллиардов кубометров.
Поставки нефти из России в Венгрию также продолжаются, при этом венгерские партнеры добились, чтобы минфин США выдал лицензию, позволяющую "Лукойлу" продолжать поставлять нефть в Венгрию до ноября 2026 года.
Встреча Путина с Виктором Орбаном. Полное видео - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения
Вчера, 17:37
 
Экономика Россия Венгрия Александр Новак Павел Зарубин Владимир Путин
 
 
