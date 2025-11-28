Новак отметил желание Венгрии продолжать сотрудничество в энергетике

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия видит желание Венгрии продолжать сотрудничество в области энергетики на взаимовыгодной основе, это эффективно для экономики обеих стран, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости в конце ноября выразил ожидания, что поставки газа по итогам года обновят прошлогодних рекордных показателей в 8,6 миллиардов. По его словам, поставки газа к концу ноября превысили 7 миллиардов кубометров.