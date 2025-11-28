Венгрия ощущает влияние украинского конфликта на себе, заявил Орбан

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Венгрия в полной мере ощущает влияние украинского конфликта на себе, неся ощутимые экономические потери, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Украина - это сосед Венгрии. Венгрия в полной мере ощущает влияние украинского конфликта на себе, в том числе неся ощутимые экономические потери. Потому что экономическое взаимодействие блокируется боевыми действиями. Это верно как в отношении Европы, так и в отношении нас", - сказал он в начале встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Сам Орбан перед вылетом в Москву сообщил, что цель предстоящих переговоров с Путиным - продолжить обеспечение поставок энергоносителей в Венгрию, чтобы страна получала газ и нефть из России по трубопроводам. По его словам, в ходе визита венгерской делегации в Вашингтон ей удалось добиться отмены санкций США на трубопроводные поставки нефти и газа.
Премьер Венгрии подчеркнул, что поставки российских нефти и газа обеспечили стране самые низкие в Европе цены на энергоносители.
Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Венгрии около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны.