Венгрия ощущает влияние украинского конфликта на себе, заявил Орбан
14:22 28.11.2025
Венгрия ощущает влияние украинского конфликта на себе, заявил Орбан
Венгрия ощущает влияние украинского конфликта на себе, заявил Орбан - РИА Новости, 28.11.2025
Венгрия ощущает влияние украинского конфликта на себе, заявил Орбан
Венгрия в полной мере ощущает влияние украинского конфликта на себе, неся ощутимые экономические потери, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 28.11.2025
в мире, венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин, украина
В мире, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Украина
Венгрия ощущает влияние украинского конфликта на себе, заявил Орбан

Орбан: Венгрия несет экономические потери из-за конфликта на Украине

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Венгрия в полной мере ощущает влияние украинского конфликта на себе, неся ощутимые экономические потери, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Украина - это сосед Венгрии. Венгрия в полной мере ощущает влияние украинского конфликта на себе, в том числе неся ощутимые экономические потери. Потому что экономическое взаимодействие блокируется боевыми действиями. Это верно как в отношении Европы, так и в отношении нас", - сказал он в начале встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве. 28 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Орбан надеется, что недавние инициативы по Украине приведут к миру
Вчера, 14:07
Сам Орбан перед вылетом в Москву сообщил, что цель предстоящих переговоров с Путиным - продолжить обеспечение поставок энергоносителей в Венгрию, чтобы страна получала газ и нефть из России по трубопроводам. По его словам, в ходе визита венгерской делегации в Вашингтон ей удалось добиться отмены санкций США на трубопроводные поставки нефти и газа.
Премьер Венгрии подчеркнул, что поставки российских нефти и газа обеспечили стране самые низкие в Европе цены на энергоносители.
Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Венгрии около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Россия знает взвешенную позицию Орбана по Украине, заявил Путин
Вчера, 13:58
 
