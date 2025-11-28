Рейтинг@Mail.ru
Венгрия продолжает развивать сотрудничество с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 28.11.2025 (обновлено: 14:18 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/vengrija-2058340695.html
Венгрия продолжает развивать сотрудничество с Россией, заявил Орбан
Венгрия продолжает развивать сотрудничество с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 28.11.2025
Венгрия продолжает развивать сотрудничество с Россией, заявил Орбан
Венгрия не поддалась на внешнее давление и продолжает развитие сотрудничества с Москвой, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:59:00+03:00
2025-11-28T14:18:00+03:00
в мире
венгрия
москва
виктор орбан
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058343302_83:351:3101:2048_1920x0_80_0_0_90a57b80a1714fe0e951efed00bf4b5c.jpg
https://ria.ru/20251128/orban-2058338546.html
венгрия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058343302_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_17c05bd6699ea3e2b1dc6851cc5ab920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, москва, виктор орбан, владимир путин, россия
В мире, Венгрия, Москва, Виктор Орбан, Владимир Путин, Россия
Венгрия продолжает развивать сотрудничество с Россией, заявил Орбан

Орбан: Венгрия не поддалась на давление и продолжает сотрудничество с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве. 28 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве. 28 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве. 28 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Венгрия не поддалась на внешнее давление и продолжает развитие сотрудничества с Москвой, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы реализуем суверенный курс внешней политики. Мы последовательны в нашей линии на российском направлении. Между нами действует сотрудничество в важных областях. Мы не поддались на внешнее давление и не прекратили взаимодействие ни в одной из этих важных областей", - сказал он в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле.
Владимир Путин и Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Орбан отстаивает интересы своей страны и народа, заявил Путин
Вчера, 13:54
 
В миреВенгрияМоскваВиктор ОрбанВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала