Венесуэла усилила меры безопасности из-за ударов США в Карибском море

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Венесуэлы усилили меры безопасности в северо-восточном штате Сукре из-за ударов США по катерам в Карибском море, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 8 сентября распорядился дополнительно развернуть на "карибском направлении" 25 тысяч военнослужащих на фоне растущего присутствия США в регионе. Он отметил, что главная цель мобилизации - защита национального суверенитета, безопасность страны и борьба за мир.

"Удары США по якобы перевозившим наркотики катерам привели к активизации мер охраны со стороны властей Венесуэлы в отдаленном северо-восточном штате Сукре, усилено патрулирование правоохранительными органами", - говорится в сообщении агентства.

Агентство добавило, что порядка 80 человек, погибших в результате ударов США по катерам, были уроженцами Сукре.