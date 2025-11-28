https://ria.ru/20251128/venesuela-2058408572.html
Венесуэла усилила меры безопасности из-за ударов США в Карибском море
Венесуэла усилила меры безопасности из-за ударов США в Карибском море
Венесуэла усилила меры безопасности из-за ударов США в Карибском море
Власти Венесуэлы усилили меры безопасности в северо-восточном штате Сукре из-за ударов США по катерам в Карибском море, передает агентство Рейтер со ссылкой на...
Венесуэла усилила меры безопасности из-за ударов США в Карибском море
Венесуэла усилила меры безопасности из-за ударов США по катерам в Карибском море
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Венесуэлы усилили меры безопасности в северо-восточном штате Сукре из-за ударов США по катерам в Карибском море, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
8 сентября распорядился дополнительно развернуть на "карибском направлении" 25 тысяч военнослужащих на фоне растущего присутствия США
в регионе. Он отметил, что главная цель мобилизации - защита национального суверенитета, безопасность страны и борьба за мир.
"Удары США по якобы перевозившим наркотики катерам привели к активизации мер охраны со стороны властей Венесуэлы в отдаленном северо-восточном штате Сукре, усилено патрулирование правоохранительными органами", - говорится в сообщении агентства.
Агентство добавило, что порядка 80 человек, погибших в результате ударов США по катерам, были уроженцами Сукре.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC
27 сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп
3 ноября выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе
эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна
.