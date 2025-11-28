Чернышенко оценил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Выполнение плана по сотрудничеству России и Венесуэлы до 2030 года может привести к росту двустороннего товарооборота до 400 миллионов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.