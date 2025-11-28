https://ria.ru/20251128/urengoj-2058357321.html
Более 32 тысяч ямальцев получили помощь с открытия хирургического корпуса
САЛЕХАРД, 28 ноя – РИА Новости. Более 32 тысяч жителей Ямало-Ненецкого автономного округа воспользовались услугами нового хирургического корпуса в Новом Уренгое, который был открыт год назад, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
"Год назад открыли хирургический корпус в Новом Уренгое. Стремимся к кардинально новому уровню оказания медпомощи на Ямале. У северян появилась возможность получать лечение по стандартам крупных федеральных медцентров в родном регионе", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в новом корпусе была собрана команда высококвалифицированных врачей, которые за это время провели уже более четырех тысяч операций, включая высокоточные в единственном на Ямале нейрохирургическом отделении, и обследовали более 32 тысяч ямальцев.
"Самое главное – у сотен пациентов смогли предупредить развитие инфаркта, инсульта и других патологий. С вводом радиотерапевтического корпуса в газовой столице сконцентрировали полный цикл лечения онкологии – это первая подобная практика среди наших больниц", - добавил Дмитрий Артюхов.
По информации правительства округа, на базе хирургического отделения функционирует более 10 подразделений по различным профилям и диагностический центр. В корпусе установлены ангиограф, рентгены, МРТ и КТ-аппараты, а медицинскую помощь северянам оказывают 70 врачей, 150 медсестер и 90 санитаров.