Более 32 тысяч ямальцев получили помощь с открытия хирургического корпуса

САЛЕХАРД, 28 ноя – РИА Новости. Более 32 тысяч жителей Ямало-Ненецкого автономного округа воспользовались услугами нового хирургического корпуса в Новом Уренгое, который был открыт год назад, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"Год назад открыли хирургический корпус в Новом Уренгое. Стремимся к кардинально новому уровню оказания медпомощи на Ямале. У северян появилась возможность получать лечение по стандартам крупных федеральных медцентров в родном регионе", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в новом корпусе была собрана команда высококвалифицированных врачей, которые за это время провели уже более четырех тысяч операций, включая высокоточные в единственном на Ямале нейрохирургическом отделении, и обследовали более 32 тысяч ямальцев.

"Самое главное – у сотен пациентов смогли предупредить развитие инфаркта, инсульта и других патологий. С вводом радиотерапевтического корпуса в газовой столице сконцентрировали полный цикл лечения онкологии – это первая подобная практика среди наших больниц", - добавил Дмитрий Артюхов.