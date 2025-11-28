В Китае подростка приговорили к пожизненному за убийство одноклассницы

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Подростку по фамилии Чжун из Китая грозил смертный приговор за умышленное убийство одноклассницы, но в связи с несовершеннолетним возрастом подсудимого суд вынес смягченное наказание в виде пожизненного заключения, сообщает газета "Цземянь".

Согласно данным газеты, Чжун заранее купил складной нож в интернете и ждал подходящего момента для убийства одноклассницы по фамилии Пань. Восьмого апреля около 19.00 подросток нанес несколько ножевых ранений однокласснице, когда та поднималась домой по лестнице. Пострадавшую оперативно доставили в больницу, но она скончалась. По данным следствия, Чжун совершил убийство из-за личной неприязни. Его задержали на следующий день.

"Двадцать восьмого ноября 2025 года Народный суд средней ступени города Шэньчжэнь провинции Гуандун публично вынес приговор обвиняемого по фамилии Чжун по делу об умышленном убийстве. Чжун был приговорен к пожизненному заключению и лишению политического права на всю жизнь", - сообщает "Цземянь".

Суд пришел к выводу, что подсудимый умышленно и незаконно лишил другого человека жизни, его действия расцениваются как умышленное убийство. Подросток заранее спланировал нападение, применил исключительно жестокий способ совершения преступления, обстоятельства дела являются особо тяжкими. Ему грозил смертельный приговор, однако на момент совершения преступления Чжун не достиг восемнадцатилетнего возраста, в силу чего было наказание было "смягчено" до пожизненного заключения.