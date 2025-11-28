Новые санкции ЕС осложнят работу турецких банков с Россией, считает эксперт

АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза создаст дополнительные трудности для турецких банков при работе с российскими партнерами, однако Анкара и Москва смогут найти решение, заявил РИА Новости турецкий политолог и эксперт по России Умит Назми Хазыр.

Ранее источник в государственном финансовом секторе Турции рассказал РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных денежных переводов между странами.

« "Новый санкционный пакет ЕС усложнит положение турецких банков, но страны заинтересованы в поиске выходов", - заявил Хазыр.

Эксперт добавил, что Турция учитывает важность туристического сектора для своей экономики, поэтому будет стремиться минимизировать негативные последствия ограничений.