07:14 28.11.2025
Новые санкции ЕС осложнят работу турецких банков с Россией, считает эксперт
в мире
россия
турция
анкара (провинция)
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире, россия, турция, анкара (провинция), евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Турция, Анкара (провинция), Евросоюз, Санкции в отношении России
Новые санкции ЕС осложнят работу турецких банков с Россией, считает эксперт

Политолог Хазыр: санкции ЕС усложнят работу турецких банков с Россией

© AP Photo / Osman OrsalФлаги Турции и ЕС
Флаги Турции и ЕС - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Osman Orsal
Флаги Турции и ЕС. Архивное фото
АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза создаст дополнительные трудности для турецких банков при работе с российскими партнерами, однако Анкара и Москва смогут найти решение, заявил РИА Новости турецкий политолог и эксперт по России Умит Назми Хазыр.
Ранее источник в государственном финансовом секторе Турции рассказал РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных денежных переводов между странами.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Турция изучит влияние нового законопроекта США на торговлю с Россией
17 ноября, 10:51
«
"Новый санкционный пакет ЕС усложнит положение турецких банков, но страны заинтересованы в поиске выходов", - заявил Хазыр.
Эксперт добавил, что Турция учитывает важность туристического сектора для своей экономики, поэтому будет стремиться минимизировать негативные последствия ограничений.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных государствах также все чаще звучат оценки об их неэффективности.
Девушка с ноутбуком и банковской картой - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Власти Турции предупредили туриндустрию о трудностях россиян с переводами
14 ноября, 06:30
 
