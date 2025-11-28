https://ria.ru/20251128/turtsija-2058241817.html
Новые санкции ЕС осложнят работу турецких банков с Россией, считает эксперт
Новые санкции ЕС осложнят работу турецких банков с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 28.11.2025
Новые санкции ЕС осложнят работу турецких банков с Россией, считает эксперт
Новый пакет санкций Евросоюза создаст дополнительные трудности для турецких банков при работе с российскими партнерами, однако Анкара и Москва смогут найти... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T07:14:00+03:00
2025-11-28T07:14:00+03:00
2025-11-28T07:14:00+03:00
в мире
россия
турция
анкара (провинция)
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129696/43/1296964317_0:62:1962:1166_1920x0_80_0_0_6399b22feab3debebe64261f8d73ec01.jpg
https://ria.ru/20251117/turtsija-2055404274.html
https://ria.ru/20251114/vlasti-2054907371.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129696/43/1296964317_163:0:1799:1227_1920x0_80_0_0_5b23752a1144911df7c6649c2fdcee00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, анкара (провинция), евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Турция, Анкара (провинция), Евросоюз, Санкции в отношении России
Новые санкции ЕС осложнят работу турецких банков с Россией, считает эксперт
Политолог Хазыр: санкции ЕС усложнят работу турецких банков с Россией
АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза создаст дополнительные трудности для турецких банков при работе с российскими партнерами, однако Анкара и Москва смогут найти решение, заявил РИА Новости турецкий политолог и эксперт по России Умит Назми Хазыр.
Ранее источник в государственном финансовом секторе Турции рассказал РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных денежных переводов между странами.
«
"Новый санкционный пакет ЕС усложнит положение турецких банков, но страны заинтересованы в поиске выходов", - заявил Хазыр.
Эксперт добавил, что Турция учитывает важность туристического сектора для своей экономики, поэтому будет стремиться минимизировать негативные последствия ограничений.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных государствах также все чаще звучат оценки об их неэффективности.