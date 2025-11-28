Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕС призвал дать Трампу пространство для переговоров по Украине - РИА Новости, 28.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 28.11.2025
Глава ЕС призвал дать Трампу пространство для переговоров по Украине
Глава ЕС призвал дать Трампу пространство для переговоров по Украине - РИА Новости, 28.11.2025
Глава ЕС призвал дать Трампу пространство для переговоров по Украине
Европейскому союзу необходимо дать пространство президенту США Дональду Трампу, чтобы тот смог добиться результатов в мирных переговорах по Украине, заявил... РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
сша
дональд трамп
антониу кошта
владимир путин
Глава ЕС призвал дать Трампу пространство для переговоров по Украине

Кошта призвал ЕС дать Трампу пространство для переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МАДРИД, 28 ноя - РИА Новости. Европейскому союзу необходимо дать пространство президенту США Дональду Трампу, чтобы тот смог добиться результатов в мирных переговорах по Украине, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.
"За эти годы разные государства пытались выступать посредниками, но безуспешно", - сказал он в интервью газете La Vanguardia.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В ЕП призвали Евросоюз не выступать против плана Трампа по Украине
Вчера, 12:35
Он добавил, что "мы поддерживаем его (Трампа - ред.) усилия с первого дня". "Создавать параллельный канал — непродуктивно. Нам нужно дать Трампу пространство, чтобы он смог добиться успеха. Но если это не сработает, мы должны будем искать другие пути и открывать другие каналы, чтобы попытаться найти решение. Пока же нам не стоит спекулировать, а нужно поддерживать усилия США", - сказал Кошта.
Кошта отметил, что вокруг "наброска" американского плана по Украине возникло слишком много спекуляций, но Вашингтон уже разъяснил европейским партнёрам, что речь идет лишь о рабочем документе.
Отвечая на вопрос о готовности Европы финансировать Украину в условиях продолжающегося давления, он напомнил, что в октябре ЕС уже гарантировал Киеву финансовую поддержку на два года вперёд и готов при необходимости усиливать санкции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Украина спасена: ради мира Россия должна отказаться от самого важного
Вчера, 08:00
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Новый Афганистан: Украина приготовила опасный сюрприз
Вчера, 08:00
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Разоблачение Уиткоффа" может стать последней каплей для Трампа
27 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
