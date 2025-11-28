https://ria.ru/20251128/trump-2058358068.html
Глава ЕС призвал дать Трампу пространство для переговоров по Украине
МАДРИД, 28 ноя - РИА Новости. Европейскому союзу необходимо дать пространство президенту США Дональду Трампу, чтобы тот смог добиться результатов в мирных переговорах по Украине, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.
"За эти годы разные государства пытались выступать посредниками, но безуспешно", - сказал он в интервью газете La Vanguardia
.
Он добавил, что "мы поддерживаем его (Трампа
- ред.) усилия с первого дня". "Создавать параллельный канал — непродуктивно. Нам нужно дать Трампу пространство, чтобы он смог добиться успеха. Но если это не сработает, мы должны будем искать другие пути и открывать другие каналы, чтобы попытаться найти решение. Пока же нам не стоит спекулировать, а нужно поддерживать усилия США", - сказал Кошта
.
Кошта отметил, что вокруг "наброска" американского плана по Украине
возникло слишком много спекуляций, но Вашингтон
уже разъяснил европейским партнёрам, что речь идет лишь о рабочем документе.
Отвечая на вопрос о готовности Европы
финансировать Украину в условиях продолжающегося давления, он напомнил, что в октябре ЕС
уже гарантировал Киеву
финансовую поддержку на два года вперёд и готов при необходимости усиливать санкции.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.