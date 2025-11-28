https://ria.ru/20251128/trevoga-2058240056.html
В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников
В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 28.11.2025
В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T06:35:00+03:00
2025-11-28T06:35:00+03:00
2025-11-28T06:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
сочи
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Безопасность
В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников
На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотников